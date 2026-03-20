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Dia Mundial da Água: tecnologia sustentável reduz uso de água em áreas de eucalipto no Pará

Práticas que aliam inovação e reaproveitamento de resíduos ganham espaço como alternativas para reduzir impactos ambientais

O Liberal

A crescente pressão sobre os recursos hídricos, impulsionada pelo aumento populacional, pela intensificação das atividades econômicas e pelas mudanças climáticas, tem exigido soluções mais eficientes para o uso da água. Nesse cenário, práticas que aliam inovação e reaproveitamento de resíduos ganham espaço como alternativas para reduzir impactos ambientais e garantir maior sustentabilidade na produção.

No setor florestal, uma tecnologia tem chamado atenção por utilizar resíduos industriais tratados para otimizar a irrigação. A proposta é aproveitar materiais gerados no próprio processo produtivo para melhorar as condições do solo e reduzir a dependência de água nos plantios de eucalipto.

Uso de lodo tratado melhora retenção de umidade

A iniciativa desenvolvida pela Suzano, fabricante mundial de celulose, utiliza o chamado lodo primário, um resíduo fibroso originado no tratamento de efluentes industriais. Após passar por um processo de tratamento, o material adquire consistência semelhante a um gel e é aplicado diretamente no solo.

Essa camada orgânica atua na redução da evaporação e aumenta a retenção de água, permitindo que o solo mantenha a umidade por mais tempo. Com isso, diminui a necessidade de irrigação frequente e reduz o volume de água utilizado no cultivo, além de contribuir para minimizar o estresse hídrico das plantas.

Testes realizados indicam uma economia estimada de cerca de 60 mil litros de água por ano em áreas onde a tecnologia foi aplicada, ao mesmo tempo em que o resíduo deixa de ser destinado a aterros.

Aplicação avança em áreas do Pará

A tecnologia já é aplicada em cerca de 12 mil hectares por ano em áreas localizadas no Pará, Maranhão e Tocantins. No território paraense, os plantios de eucalipto estão concentrados em municípios como Rondon do Pará, Dom Eliseu, Ulianópolis, Paragominas, Brejo Grande do Araguaia, Abel Figueiredo, Nova Esperança do Piriá, São João do Araguaia e Bom Jesus do Tocantins.

Além do uso nos plantios, o material também tem sido utilizado em estradas rurais. Por conta de sua característica aglutinante, ele ajuda a reduzir a poeira, melhorando as condições de tráfego e contribuindo para a qualidade de vida de comunidades próximas.

Prática integra estratégias de sustentabilidade

O uso do lodo primário também está alinhado a iniciativas de economia circular, ao dar nova utilidade a um subproduto industrial. A proposta é reduzir a geração de resíduos e ampliar o reaproveitamento de materiais dentro das próprias cadeias produtivas.

A iniciativa foi reconhecida com o Prêmio ABTCP 2022, na categoria Inovação e Sustentabilidade, destacando o potencial da tecnologia no setor florestal brasileiro.

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