Dia Internacional da Higienização das Mãos: cuidado reduz pela metade risco de infecções

Esta quinta-feira, 5 de maio, é Dia Mundial da Higienização das Mãos, um gesto simples, mas extremamente importante para a saúde individual e coletiva, que ganhou destaque global desde a pandemia de covid-19. A data foi criada em 2021 pela Organização Mundial da Saúde (OMS), dentro da campanha “Salve vidas: higienize suas mãos”, e recebeu apoio da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e da Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS/OMS).

Este ano, com o tema “Unidos em prol da segurança: lave as suas mãos”, a campanha se volta para as unidades de saúde, lançando um apelo a todos os profissionais da área, doentes e seus familiares para que se unam na higiene das mãos em prol de uma cultura de cuidados mais abrangente.

De acordo com a OMS, adotar medidas preventivas que incluam a higienização das mãos é uma prática que consegue reduzir em mais da metade o número de infecções associadas aos cuidados de saúde e, também, aumentar em até 44% as taxas de sobrevivência de recém-nascidos.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) elaborou orientações sobre a higiene das mãos nos cuidados de saúde, garantindo a sua disseminação nos Estados-Membros e nas suas respectivas unidades de saúde. Confira as principais dicas para higienizar corretamente as mãos:

Em caso de ambientes hospitalares:

Antes de tocar o paciente; antes da realização de procedimento limpo/asséptico; após o risco de exposição a fluidos corporais ou excreções; após tocar o paciente; e após tocar superfícies próximas ao paciente

Nos demais casos:

Higienizar sempre que necessário.

Passo a passo da higienização