Dia da Mulher: presença feminina se destaca em canteiros de obras de Belém

No Dia Internacional da Mulher, um dos destaques é o aumento significativo da presença feminina em obras públicas realizadas pela Prefeitura de Belém. Um local onde a maioria das vagas era ocupada por homens até recentemente, as mulheres passaram a conquistar seu lugar, respeito e um importante espaço nos mais diversos postos de serviço.

A Secretaria Municipal de Urbanismo de Belém(Seurb) aponta algumas personagens que fazem parte desse momento de crescimento da força feminina no ramo da construção civil, caso da operária Rosa Gabriela trabalha auxiliando na limpeza das pedras do calçamento da ladeira da Feira do Açaí, que afirma mesmo em meio a tantos homens, é uma mulher guerreira e batalhadora que se sente honrada em fazer parte desse trabalho.

Nos mais variados setores, a Seurb informa haver atuação importante e significativa da mulher, como na criação de projetos, conversas com a população, fiscalização de equipes e muitas outras áreas. É o caso Márcia Gomes, arquiteta do Departamento de Obras Civis (Deoc) da Seurb e explicou que ser uma mulher em meio a tantos homens a fez mais forte e segura.“Nem sempre nós conseguimos trabalhar bem, mas hoje as mulheres ocupam cada vez mais espaço no mercado de trabalho e estão presentes em praticamente todos os setores, incluindo cargos de liderança e outros, antes ocupados apenas por homens”, reforça a arquiteta.

Dados recentes do Ministério do Trabalho e Emprego, mostram que em 2021 o número de mulheres trabalhando nos ramos da construção civil cresceu 16%, e a presença feminina vem se destacando e crescendo a cada dia nos canteiros de obra em toda a cidade.

Diante disso, as mulheres assumem papeis importantes e indispensáveis em seu local de trabalho, principalmente em obras realizadas como a reforma do Complexo do Ver-o-Peso. Logo, nota-se que as mulheres passaram a ocupar cargos nos mais diversos campos e hoje são carpinteiras, arquitetas, serventes, engenheiras, pedreiras, técnicas, todas ganhando destaque e esbanjando competência e qualidade profissional.

Lucas Quirino (Estagiário sob supervisão de Fabiana Batista, coordenadora do núcleo de Atualidades)