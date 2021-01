Dez pacientes vindos do Amazonas já receberam alta no Hangar

Dez dos 26 pacientes transferidos do Estado do Amazonas para o Hospital de Campanha de Belém, instalado no Hangar, já receberam alta. A unidade prevê que mais três altas devem ocorrer neste sábado (30). No local, 14 pacientes seguem internados em tratamento. Duas pessoas morreram.

O Governo do Pará já disponibilizou 30 leitos para pacientes do Amazonas, sendo 10 de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) e 20 para leitos clínicos. O Hospital de Campanha está funcionando com 190 leitos, sendo 80 de UTI e 110 de enfermaria. A taxa de ocupação nesta sexta-feira (29) é de 66% em UTI e 51% em enfermaria.

Os pacientes do Amazonas começaram a chegar a Belém no último dia 18 de janeiro, quando o Governo do Pará disponibilizou leitos para pacientes do estado vizinho, que estava com seu sistema de saúde em colapso.

Transferências - Em todos os procedimentos de transferência, o Governo do Amazonas é responsável pelo transporte dos pacientes de Manaus até Belém. Os pacientes são transportados pela Força Aérea Brasileira (FAB), a partir de ação do Ministério da Saúde, envolvendo também o Corpo de Bombeiros Militar e a Polícia Militar do Pará.