Dez pacientes com covid-19 da região da Calha Norte serão transferidos nesta quinta

O Governo do Pará está monitorando a condição do sistema de saúde dos municípios da região da Calha Norte, no oeste do estado, na divisa com o Amazonas, com novas estratégias para tratamento da covid-19, como a ampliação de leitos, oferta de cilindros de oxigênio, transferências de pacientes e disponibilização de barco-hospital.

No fim da tarde desta quarta-feira (20), o secretário regional de Governo do Baixo Amazonas, Henderson Pinto, e o secretário adjunto de Estado de Saúde Pública, Sipriano Ferraz, foram verificar o atendimento oferecido à população no Hospital Municipal de Oriximiná, que atende pacientes com covid-19.

“Nós conseguimos montar uma megaoperação, aumentando o número de aeronaves para fazer as transferências de pacientes mais graves para os leitos que o Estado oferece em Juruti, Itaituba e Santarém,” informou Henderson Pinto.

Para esta quinta-feira (21), está programada a transferência, via aérea, de 10 pacientes que estão na região da Calha Norte, no oeste paraense, para unidades da rede hospitalar estadual nas regiões do Baixo Amazonas e Tapajós.

Para atender Oriximiná, o governo oferece o serviço de transporte aeromédico e está doando equipamentos para o Hospital Municipal, como bombas de infusão para auxiliar no tratamento dos pacientes que precisam de respiradores.

Usina de oxigênio

Atendendo pedido do Governo do Estado, o Ministério da Defesa autorizou o deslocamento de uma aeronave da Força Aérea Brasileira (FAB) que faz o transporte de uma usina de oxigênio hospitalar para o município de Oriximiná.

Foi uma aquisição da Prefeitura Municipal. A aeronave deve pousar no aeroporto do município entre esta quarta-feira (20) e quinta-feira (21), por volta da meia-noite.

Leitos

Foi ampliada a quantidade de leitos clínicos e de Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) disponíveis para os pacientes com covid-19 nas regiões do Baixo Amazonas e Tapajós.

Ao todo, serão 90 UTIs e 34 leitos clínicos, divididos entre os Hospitais Regionais do Tapajós, em Itaituba (60 UTIs e 24 leitos clínicos); do Baixo Amazonas, em Santarém (20 leitos de UTI e cinco leitos clínicos); e Hospital 9 de Abril na Providência de Deus, no município de Juruti (dez novos leitos de UTI e cinco leitos clínicos).

A estratégia é para garantir suporte, principalmente aos municípios da região da Calha Norte: Faro; Terra Santa; Óbidos; Oriximiná; e Juruti.

Barco-hospital

O barco-hospital Papa Francisco, financiado pelo Governo do Pará, atracou na manhã desta quarta-feira (20), às 9h, para iniciar os atendimentos no distrito de Nova Maracanã, no município de Faro, oeste paraense.

A embarcação foi enviada para dar suporte no atendimento de pacientes com sintomas leves e moderados da covid-19 após sete pessoas de uma mesma família do distrito morreram com sintomas da doença em menos de 24 horas.