Devotos de Nossa Senhora das Graças participam de Círio em Ananindeua

A população de Ananindeua participou, na manhã deste domingo (15), da 78ª edição do Círio de Nossa Senhora das Graças, padroeira da cidade. Mais de 100 veículos acompanharam a romaria, que passou por 14 comunidades do município.

Segundo o coordenador da festividade, Rilton Vidal, o tema desse ano é “Ide a Maria, Mãe das Graças e ao Coração Paterno de São José", e a romaria, que foi acompanhada em automóveis, percorreu 14 quilômetros do município. Motociclistas também participaram da programação da festividade.

“Decidimos fazer principalmente nesse momento de pandemia, porque é importante termos esse momento de igreja. Colocamos a romaria para sair nas ruas para que as pessoas pudessem acompanhar ou ver a passagem das casas. Passamos em todas as 14 comunidades da Paróquia”.

Maria Claudia Ferreira é uma das guardas de Nossa Senhora das Graças, posição que ocupa há 10 anos na Paróquia. “Não vai ter a procissão por conta da Covid, mas ter a dos rodoviários já é importante para reunir os fiéis”.

De acordo com a programação divulgada, ainda neste domingo está previsa uma missa, às 18h, seguida de livre cultural e bingo. A programação segue ao longo da semana, devendo encerrar no próximo domingo, 22 de agosto, com missa às 7h e 9h; almoço da festa, às 12h; missa de encerramento às 19h e live com a banda Filhos da Graça e bingo, além da venda de comidas, a partir das 20h30.