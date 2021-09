Detran registrou 7 mil autuações por ultrapassagem perigosa no Pará

Ultrapassagens proibidas e excesso de velocidade são responsáveis por muitos acidentes, inclusive com mortes, no Pará. O Departamento de Trânsito do Estado informou que em 2021, de janeiro a agosto, as autuações por ultrapassagem perigosa somaram 7.004, sendo 1.835 por ultrapassagem na contramão.

Ainda segundo o Detran, de janeiro a junho de 2021 foram registradas 244.394 infrações por excesso de velocidade, sendo 197.710 casos de velocidade até 20% superior à máxima e 5.108 casos de velocidade mais que 50% superior à máxima permitida. As estatísticas, portanto, ainda são preocupantes, mas a Polícia Rodoviária Federal tem conseguido reduzir, nas estradas federais do Pará, o número de mortes causadas por ultrapassagens proibidas em relação ao total de mortos em rodovias federais no Pará.

Em 2019, a quantidade de mortos, nesse tipo de infração, foi de 8.60% do total. Em 2020, diminuiu para 6.17%. E, em 2021, 4,81%. Esse levantamento é de janeiro a agosto dos anos de 2019, 2020 e 2021, já que o levantamento de setembro deste ano ainda não foi concluído. O trabalho da PRF para diminuir os acidentes causados por ultrapassagens proibidas começou com estudo estatístico, auxílio da tecnologia e trabalho dos policiais notificando o condutor infrator. “Fazemos levantamento estatístico, mensalmente, dos locais com maior índice de acidentes e mandamos para as delegacias (da PRF) para fazer comandos específicos e posicionamento das viaturas nesses pontos”, disse o inspetor Marcelino Campelo, que é chefe do Núcleo de Segurança Viária da Polícia Rodoviária Federal no Pará. “Colocamos viaturas nesses pontos estratégicos para impedir que o usuário faça esse tipo de ultrapassagem. E, com isso, tivemos uma diminuição de acidentes nesses locais”, afirmou.

PRF usa drones na fiscalização nas estradas

A PRF também tem usado drones na fiscalização nas estradas, para que seja identificado o veículo que está fazendo a ultrapassagem proibida. E, assim, na medida do possível, o condutor é abordado pelos agentes mais adiante. “Quando a PRF para o usuário infrator, ele sente o impacto muito maior. ele já sabe que será identificado, autuado e a notificação vai chegar em seu endereço, para sensibilizá-lo e não mais cometer esse tipo de infração”, explicou.

Na BR-316, do km 0 ao 19 (do Entrocamento até passando a entrada para Benfica), em dias de grande movimento de veículos, o engarrafamento é muito grande por causa da obra na rodovia. É, após esse perímetro, o usuário quer recuperar o tempo que ele perdeu. E esquece as medidas de segurança que devem ser adotadas no trânsito.

A partir da entrada de Benfica, e por meio de convênio realizado com o governo do estado do Pará, começa a fiscalização da PRF (do km 0 até o 18 o gerenciamento é do Detran). O inspetor também explicou que, quando o condutor começa a realizar uma ultrapassagem em outro veículo, o automóvel já vem com uma velocidade alta. E a tendência do usuário é aumentar mais a velocidade para finalizar a manobra de ultrapassagem, principalmente quando vai passar por uma carreta, ou um outro veículo que tem agregado vários semi-reboques. E o veículo que trafega no sentido contrário também já vem com velocidade.

As velocidades se somam. Na hora da colisão, a destruição entre os veículos vai ser muito grande. Por isso, dificilmente um condutor, o passageiro, ou demais ocupantes, sobrevive à colisão frontal, principalmente se a colisão for com veículo de grande porte. Um dos pontos críticos na BR é perto do Celeiro. Outro é saindo de Castanhal. É que, no perímetro de Castanhal, tem muito semáforo, muito trânsito de veículos. Aí, o condutor diminui a velocidade e, depois, quer recuperar “o tempo perdido”. E, a partir daí, é pista simples, o que torna ainda mais perigoso. Há, também, a BR 230, em Marabá, e a 163 (também conhecida como Santarém- Cuiabá). Nesta, há um trânsito de veículo de carga muito grande pelo escoamento da soja do porto de Miritituba. E, nessas curvas, existem muitos acidentes frontais. E, principalmente aí, são colisões entre veículos de grande porte, carretas.

Velocidade excedente coloca em risco a vida do condutor e de seus passageiros

O inspetor orienta aos condutores a não dirigirem acima do limite máximo de velocidade permitido e não fazer ultrapassagens em locais proibido, principalmente em curvas. “Muita gente confunde a faixa com a linha divisora de fluxo. A faixa é onde o veículo circula. A linha divisora de fluxo divide as faixas. Ao fazer uma ultrapassagem, não faça em linha divisora de fluxo contínua. Faça apenas quando tiver aquela linha amarela tracejada”, disse.

“Qualquer velocidade excedente coloca em risco a vida do condutor e de seus passageiros, mais ainda a de outras pessoas que tentam andar dentro da lei. Ou seja: ao se envolver em acidente, pode arrastar um inocente, que nada tem a ver com a situação”, afirmou. Os condutores também não devem dirigir sob efeito de álcool. Se for beber, vá de aplicativo. Ou, se for no carro, leve alguém que não vai ingerir bebida alcoólica para assumir o volante.

Mas o inspetor Campelo faz um alerta importante: não adianta todo o aparato empregado pela Polícia Rodoviária Federal (viaturas, radares, material humano) se o usuário não respeitar as leis de trânsito. “Se ele não fizer a parte dele, o nosso trabalho vai todo pelo ralo”, afirmou. Esse tipo de multa é uma das diversas multas que são caracterizadas por lei como natureza gravíssima e faz com que o condutor infrator perca 7 pontos na CNH. Atualmente, o valor da multa por ultrapassar em faixa contínua é R$ 1.467,35, mas pode aumentar conforme a gravidade da infração.