Detran registra 1.476 autuações no primeiro fim de semana de julho

Nos primeiros dias de julho, considerando desde a quinta-feira (1º) até o domingo (4), o Departamento de Trânsito do Estado (Detran) aplicou 1.476 multas em toda área de atuação no Estado. A infração mais cometida pelos condutores, totalizando 295 autuações, foi a condução de motocicletas, motoneta ou ciclomotor sem usar capacete de segurança ou vestuário de acordo com as normas e as especificações aprovadas pelo Conselho Nacional de Trânsito (Contran).

Outras 52 autuações foram sobre dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência. O Detran também registrou a ocorrência de três colisões nas rodovias estaduais nestes primeiros dias. Dos três acidentes registrados, dois foram em Salinópolis e um na BR-316.

"Estamos trabalhando incansavelmente para que este ano tenhamos índice zero de mortos e vitimados no trânsito nas estradas, nosso compromisso é a defesa da vida", afirma o diretor técnico-operacional do Detran, Bento Gouveia.

O não uso do capacete, ressalta o Detran com base no Código de Trânsito Brasileiro (CTB), é infração gravíssima, passível de multa e suspensão do direito de dirigir. O veículo pode ser retido até a sua regularização. O valor da multa é de R$ 293,47.

Esses foram os resultados do primeiro final de semana da Operação Verão 2021. Órgãos de segurança pública atuam de forma integrada durante o veraneio paraense. A fiscalização ocorre em 23 localidades e conta com 238 agentes até o próximo dia 3 de agosto.

Além do Detran, participam da Operação a Agência de Regulação e Controle dos Serviços Públicos do Estado do Pará (ARCON-PA), Polícia Militar, Polícia Rodoviária Estadual (PRE), Departamento Municipal de Trânsito e Guarda Municipal de Curuçá, Diretoria de Trânsito de Marituba e Secretaria Municipal de Trânsito e Cidadania de Paragominas.