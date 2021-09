Detran realiza pesquisa sobre segurança viária de usuários vulneráveis no trânsito

O projeto "Percepção dos usuários vulneráveis no trânsito sobre a segurança viária no Pará", do Departamento de Trânsito do Estado do Pará (Detran - PA), inicia uma pesquisa para traçar um diagnóstico sobre segurança viária de usuários vulneráveis no trânsito. Isso inclui pedestres, ciclistas, idosos e pessoas com deficiência. A iniciativa irá auxiliar na criação de um plano de ação, baseado em evidências estatísticas, para os setores de educação, fiscalização e engenharia de trânsito.

Além do plano de ação, o Detran espera contribuir com o projeto Strengthening Road Traffic Enforcement in Brazil (Fortalecimento da Fiscalização do Tráfego Rodoviário no Brasil), da Organização das Nações Unidas (ONU), apoiando ações concretas que contribuam para o alcance das metas relacionadas à segurança viária dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

“É uma pesquisa de grande relevância para que possamos analisar a percepção destas pessoas no trânsito do nosso Estado e, assim, pensarmos políticas públicas de acessibilidade nas vias para todos, realizando um plano de ação integrado com fiscalização, educação e engenharia do Detran”, destacou o diretor-geral do Detran, Marcelo Guedes.

Participam da pesquisa os municípios das 12 regiões de Integração do Estado, escolhidos com base nos casos acumulados de óbitos por acidente de trânsito nos últimos anos. Em cada local, a situação socioeconômica e as percepções sobre fiscalização, engenharia e comportamento no trânsito serão avaliadas.

Os municípios que já receberam as equipes do Detran foram: Redenção, São Félix do Xingu e Xinguara, por terem altos índices de acidentes e problemas relacionados ao trânsito. Em cada local, foram disponibilizados questionários para o público vulnerável nos principais cruzamentos das vias e rodovias que alimentam os bairros, comércios, feiras livres, praças e balneários públicos.

"A equipe foi bem recebida pela população, que identificou problemas, especialmente, no que tange às mudanças no trânsito sem estudo de viabilidade e consulta à população. Observamos que a maior parte das pessoas com deficiência física nestes municípios reside na área rural e quando estão na cidade não conseguem utilizar as calçadas, tendo que trafegar pela via. Além disso, tivemos muitos relatos de acidentes envolvendo os usuários vulneráveis”, informou o analista de trânsito do Detran, Diego Valente.

Os próximos locais que receberão as equipes do Detran serão Santarém, Monte Alegre, Oriximiná, Marabá, Parauapebas, Canaã dos Carajás, Ananindeua, Belém, Marituba, Castanhal, Santa Izabel do Pará, São Miguel do Guamá, Tucuruí, Novo Repartimento, Jacundá, Salvaterra, Breves, Capanema, Bragança, Santa Luzia do Pará, Paragominas, Dom Eliseu, Mãe do Rio, Itaituba, Novo Progresso, Rurópolis, Tailândia, Abaetetuba, Barcarena, Altamira, Pacajá e Medicilândia.

(Bruna Ribeiro, estagiária, sob supervisão de Jorge Ferreira, coordenador do núcleo de Atualidades)