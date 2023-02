Detran realiza leilão de veículos nos próximos dias 27 e 28 de fevereiro

Nos próximos dias 27 e 28 de fevereiro, será realizado mais um leilão de veículos retidos, removidos ou apreendidos depositados do Departamento de Trânsito do Estado (Detran). Os veículos estão nos parques de retenção de Belém, Santarém, Itaituba, Marabá e Parauapebas há mais de 60 dias. Os interessados poderão participar exclusivamente na modalidade eletrônica através de login e senha obtidos por cadastramento prévio no site da Vip Leilões — empresa responsável pelo processo.

No dia 27 serão leiloados os veículos de Belém, Santarém e Itaituba. Já no dia 28, os de Marabá e Parauapebas. A visitação aos veículos iniciou na última quarta-feira (22) e segue até sexta-feira (24), no Pátio da VIP Leilões dos municípios, de 9h às 17h. Será permitida, exclusivamente, apenas a avaliação visual dos lotes no local onde os veículos estarão expostos, sendo vedados quaisquer outros procedimentos como manuseio, experimentação e retirada de peças. Mais informações estão disponíveis no edital do leilão no site do Detran.

Endereços de visitação

Belém

Endereço: Rodovia Alça Viária, Km 01, Nº. 888, Bairro: São João, Marituba/PA

Santarém

Endereço: Rua Santana, Nº 474, entre as Ruas Maracangalha e 24 de Outubro Bairro: Salé

Itaituba

Endereço: Rodovia Transamazônica km 04 - Ao lado do Parque de Exposição Hélio da Mota Gueiros

Marabá

Endereço: Rodovia BR 222 Km 03 – S/N, Bairro: São Félix

Parauapebas

Endereço: Rodovia Rodovia Saruk Salmen, km 04, Bairro: Zona Rural