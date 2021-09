Detran passa a emitir a Autorização Especial de Trânsito de forma online

A partir do próximo mês, a Autorização Especial de Trânsito (AET), expedida pelo Departamento de Trânsito do Pará (Detran - PA), será liberada por meio eletrônico. Atualmente, o usuário leva até três dias para obter o documento presencial e ainda necessita da liberação de um selo de autenticação. Com a mudança para o formato online, a AET será emitida em, no máximo, até 24 horas. A nova forma se solicitar estará liberada a partir do dia 1º de outubro.

A autorização é de porte obrigatório para veículo ou combinação de veículos usados no transporte de carga nas rodovias estaduais, que não se enquadre nos limites de peso e dimensões estabelecidos pelo Conselho Nacional de Trânsito (Contran). O Detran emite cerca de 11 mil AET's por ano e a expectativa é aumentar esse quantitativo tendo em vista as facilidades que o novo sistema trará.

O AET de forma online foi desenvolvido pela equipe técnica e poderá ser acessado pelo site do Detran, (www.detran.pa.gov.br), na aba “Serviço Veículo”. O sistema aceita o pedido e gera o Documento de Arrecadação Estadual (DAE) com a taxa de pagamento.Após a compensação do pagamento, os técnicos da Diretoria Técnica e Operacional analisam e validam a solicitação. Caso o pedido seja indeferido, o solicitante pode retornar ao sistema e fazer uma nova emissão realizando os devidos ajustes nas informações.

Os agentes de fiscalização poderão conferir o documento via QR Code através do aplicativo desenvolvido pelo Detran. “A mudança na forma de emitir AET, de manual para online, representa um anseio antigo do setor empresarial e vai permitir que a prestação desse serviço assegure aos usuários e aos servidores do Detran a prestação de um serviço padronizado, seguro, eficiente e célere”, explica o diretor-geral do órgão, Marcelo Guedes.

O Departamento de Trânsito iniciará o novo serviço no próximo dia 01 de outubro, com a possibilidade do usuário fazer o pedido de forma presencial. Somente após o dia 1 de novembro de 2021 a emissão da AET se dará exclusivamente pelo site do Detran.