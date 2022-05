Maio Amarelo: Detran iniciará campanha no Pará nesta quarta-feira

Com a meta de atender 700 pessoas por dia, o Departamento de Trânsito do Estado (Detran) iniciará, nesta quarta-feira (4), a programação do Maio Amarelo, que se estenderá até o dia 31 deste mês. É uma ação coordenada entre o poder público e a sociedade civil com a intenção de colocar em pauta o tema segurança no trânsito.

O Movimento Maio Amarelo nasce com a proposta de chamar a atenção da sociedade para o alto índice de mortes e feridos no trânsito em todo o mundo. Em 2020, no Pará, foram registrados 1.438 acidentes com vítimas mortas. E, em 2021, os registros somam 1.204 óbitos. Ainda segundo o Detran, a falta de atenção foi a principal causa desses acidentes nos dois anos, com 10.555 e 9.626 ocorrências, respectivamente.

Nas rodovias estaduais, de jurisdição do Detran, o órgão realiza operações de fiscalização de rotina e em feriados prolongados para coibir infrações que possam resultar em acidentes graves. As operações têm como foco o combate à alcoolemia, excesso de velocidade, uso do capacete e outros fatores de risco. Além disso, o Detran informou que também realiza ações educativas durante todo o ano para conscientizar os condutores sobre comportamento seguro no trânsito.

O objetivo geral da campanha é realizar ações educativas destinada à população da região metropolitana de Belém, ao público das Usinas da Paz (Usipaz) e aos usuários dos serviços do Detran - atendimento de habilitação/veículos, área de vistoria e de exames na sede do Departamento, nos postos de atendimento da Antônio Barreto. E, também, nos shoppings, Saci (Serviço de Atendimento ao Cidadão), incluindo as estações cidadania de Marabá e Santarém, e nas Ciretrans (Circunscrição Regional de Trânsito).