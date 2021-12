Detran inicia 'Operação Festas Seguras 2021' nesta quarta-feira (22)

Tem início nesta quarta-feira (22) e segue até o dia 5 de janeiro, a Operação Festas Seguras 2021 promovida pelo Departamento de Trânsito do Estado (Detran). A força-tarefa tem o objetivo de garantir segurança e tranquilidade neste final de ano. O foco é de monitorar localidades e balneários, que normalmente registram aumento na circulação de pessoas e veículos, em parceria com os demais órgãos de segurança pública do Estado.

O plano de ação do Detran é definido com base na observação de municípios e distritos mais procurados pela população, com foco na preservação da vida através da educação, fiscalização de trânsito e tráfego, além do combate à alcoolemia, a fim de prevenir acidentes e infrações.

Ao todo, 298 agentes de fiscalização do órgão foram mobilizados, distribuídos por 23 municípios (Salinópolis, Santa Bárbara, Bragança, Barcarena, Marapanim, Vigia, Marituba, Acará, Tailândia, Abaetetuba, Tucuruí, Breves, Conceição do Araguaia, Igarapé-Miri, Parauapaebas, Goianésia do Pará, Marabá, Brasil Novo, Uruará, Mojuí dos Campos, Viseu e Redenção).

Balneário mais procurado no Estado, Salinópolis terá as operações desempenhadas nas rodovias PA-124 e PA-444, sendo estendidas às praias do Atalaia e Farol Velho. Os postos de regularização localizados nas rodovias PA-124, em Salinópolis e PA-391, em Mosqueiro, atuarão, pela primeira vez, com suporte tecnológico dos radares OCR (reconhecimento Óptico de Caracteres), sistema que permite, a partir da identificação da placa, a checagem da situação dos veículos.

Educação

Um trabalho educativo também será feito ao longo da operação. A Coordenadoria de Educação do Detran também dará início às ações integradas de educação e conscientização em cinco municípios durante a operação, com ênfase nos principais fatores de risco no trânsito e na redução dos índices de acidentes e mortes nas vias.

Salinópolis, Mosqueiro, Bragança, Marapanim e Santarém receberão as equipes de 27 de dezembro a 6 de janeiro. As ações serão desenvolvidas em conjunto com os demais órgãos de segurança e com o apoio dos órgãos de trânsito municipais.