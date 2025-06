Detran conclui Maio Amarelo firmando o compromisso com a segurança viária

A Campanha do Maio Amarelo terminou, no sábado, 31, e já é considerada a maior dos últimos cinco anos. Com mais de 150 ações e aproximadamente 8 mil pessoas alcançadas, o movimento realizado pelo Departamento de Trânsito do Estado (Detran) objetivou a educação para o trânsito em escolas, empresas, instituições públicas e privadas e vias públicas. Em todas elas, foram promovidas ações de conscientização coletiva para a construção de um trânsito mais humano e seguro.

Focada no respeito às leis de trânsito, em especial, aos limites de velocidade, assim como na mobilidade humana, a Campanha do Maio Amarelo deste ano foi um convite para que as pessoas façam do comportamento individual um instrumento de preservação coletiva da vida no trânsito. O movimento é internacional e ocorre sempre no mês de maio para demarcar a mobilização de toda a sociedade para a redução de sinistros.

No Pará, as ações do Detran foram centralizadas em Belém e região metropolitana. Nas principais avenidas da capital, as equipes de educação realizaram abordagens educativas para alertar condutores e pedestres sobre os principais fatores de risco, entre eles o não uso do capacete e do cinto de segurança, dirigir sob o efeito de bebida alcoólica e usar celular ao conduzir o veículo. Dirigir sem a Carteira Nacional de Habilitação, realizar ultrapassagens indevidas e não respeitar os limites de velocidade também estão entre as principais causas de sinistros no Pará.

Nas escolas, os agentes de educação usaram recursos pedagógicos para mostrar aos jovens e adolescentes os riscos de acidentes e a importância da conscientização. Nas universidades, palestras e oficinas mostraram que o trânsito deve ser um espaço de respeito e cidadania.

As crianças de escolas públicas e privadas foram recebidas no Detranzinho. Com recursos lúdicos e visuais, o espaço reforçou de forma divertida a necessidade de ensinar sobre educação nas vias desde a infância.

As empresas de Belém e região metropolitana também foram visitadas por equipes do Detran ao longo do mês de maio. Com muitos funcionários habilitados e outros com a intenção de se tornarem futuros motoristas, as empresas têm se firmado como uma das principais parceiras do órgão, promovendo palestras e rodas de conversa. Este ano, as empresas realizaram 26 palestras em maio.

"Em todas as ações, nossos servidores dialogaram com todos os esses setores da sociedade, realizando um esforço muito grande de levar a mensagem do Maio Amarelo sobre a preservação da vida. As ações continuam o ano todo e pedimos que as pessoas observem a mensagem do desacelerar, afinal no trânsito o maior bem é a vida", diz a diretora-geral do Detran, Renata Coelho.