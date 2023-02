​Deslizamento em Abaetetuba: Estado envia equipes para prestar assistência ao município

O Governo do Pará informou que se solidariza com as famílias atingidas pelo deslizamento de terra em Abaetetuba e que já está prestando assistência ao município. Em nota enviada à reportagem no final da tarde deste domingo (26), o Estado assegura que “equipes do Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, Forças de Segurança Pública, Seaster e Cohab já estão em deslocamento para a cidade”.

“Informamos ainda que o local onde o Corpo de Bombeiros está prestando atendimento às famílias atingidas é na Escola Estadual Vicente Maués (travessa José Gonçalves Chaves, 503), em Abaetetuba”, informou o Governo do Pará.​​

VEJA MAIS

O município de Abaetetuba sofreu um abalo de terra na manhã deste domingo (26), no bairro São João. A erosão ocorreu por volta das 11h, ocasionando queda de áreas do município, em locais próximos à rua Siqueira Mendes e da orla do rio Maratauíra, que banha a cidade.

Imagens divulgadas nas redes sociais mostram as casas dos moradores sendo "engolidas" pela terra. Uma torre de energia inclinou, o que causou queda de energia para a região das ilhas e instabilidade elétrica no centro.

Por nota, a prefeita Francineti Carvalho informou que solicitou apoio do Governo do Estado do Pará e do Ministério das Cidades.