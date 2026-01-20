Desligamento programado: bairros de Ananindeua e Curralinho ficarão sem energia nesta quarta-feira

Alguns bairros dos municípios de Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém, e Curralinho, no arquipélago do Marajó, ficarão sem energia elétrica na quarta-feira (21). Veja quais os locais e horários em que ocorrerá a interrupção do fornecimento de energia.

O desligamento programado pela Equatorial Pará será para a realização de ações de manutenção preventiva. O serviço busca manter o bom desempenho do sistema e reduzir as ocorrências de falta de energia, além de possíveis acidentes. A iniciativa é comum e segue um cronograma pré-definido.

Os principais serviços prestados durante esse período envolvem substituições de postes e de componentes da rede; obras de expansão e melhorias; implementação de novas tecnologias; inspeções técnicas; entre outros. É importante lembrar que, nas áreas onde a manutenção será necessária, os clientes são avisados com antecedência para que possam se organizar.

Vale ressaltar que, para a segurança de todos, a orientação é de que ninguém deve mexer na rede elétrica durante o serviço, pois a energia poderá voltar antes do horário previsto. Em caso de atendimento de uma demanda emergencial, a manutenção programada poderá ser adiada temporariamente.

Confira os locais e horários:

Ananindeua

Bairro: Coqueiro (Cidade Nova II)

Data: 21 de janeiro (quarta-feira)

Horário: 9h às 15h

Local: Travessa WE 17, entre Estrada da Providência e Rua SN-02

Local: Estrada da Providência, entre Travessa WE 16 e WE 18

Local: Passagem São Domingos

Curralinho

Bairro: Do Aeroporto

Data: 21 de janeiro (quarta-feira)

Horário: 8h40 às 14h40

Local: Na estrada do Piriá, entre Rua Sandoval Teixeira e Rua São João Batista.

Local: Travessa do Quaresma, entre Travessa São Mateus e Rua São João Batista

Local: Ruas do Campo Verde e João Gabriel, entre Travessa São Mateus e Rua São João Batista

Local: Travessa São Mateus

Local: Rua Nova