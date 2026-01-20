Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Pará chevron right

Desligamento programado: bairros de Ananindeua e Curralinho ficarão sem energia nesta quarta-feira

O serviço busca manter o bom desempenho do sistema

O Liberal
fonte

()

Alguns bairros dos municípios de Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém, e Curralinho, no arquipélago do Marajó, ficarão sem energia elétrica na quarta-feira (21). Veja quais os locais e horários em que ocorrerá a interrupção do fornecimento de energia.

O desligamento programado pela Equatorial Pará será para a realização de ações de manutenção preventiva. O serviço busca manter o bom desempenho do sistema e reduzir as ocorrências de falta de energia, além de possíveis acidentes. A iniciativa é comum e segue um cronograma pré-definido.

Os principais serviços prestados durante esse período envolvem substituições de postes e de componentes da rede; obras de expansão e melhorias; implementação de novas tecnologias; inspeções técnicas; entre outros. É importante lembrar que, nas áreas onde a manutenção será necessária, os clientes são avisados com antecedência para que possam se organizar.

Vale ressaltar que, para a segurança de todos, a orientação é de que ninguém deve mexer na rede elétrica durante o serviço, pois a energia poderá voltar antes do horário previsto. Em caso de atendimento de uma demanda emergencial, a manutenção programada poderá ser adiada temporariamente.

Confira os locais e horários:

Ananindeua

Bairro: Coqueiro (Cidade Nova II)

Data: 21 de janeiro (quarta-feira)

Horário: 9h às 15h

Local: Travessa WE 17, entre Estrada da Providência e Rua SN-02

Local: Estrada da Providência, entre Travessa WE 16 e WE 18

Local: Passagem São Domingos

Curralinho

Bairro: Do Aeroporto

Data: 21 de janeiro (quarta-feira)

Horário: 8h40 às 14h40

Local: Na estrada do Piriá, entre Rua Sandoval Teixeira e Rua São João Batista.

Local: Travessa do Quaresma, entre Travessa São Mateus e Rua São João Batista

Local: Ruas do Campo Verde e João Gabriel, entre Travessa São Mateus e Rua São João Batista

Local: Travessa São Mateus

Local: Rua Nova

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

interrupção elétrica programada
Pará
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM PARÁ

COMÉRCIO EXTERIOR

Indústria e agro do Pará veem oportunidades com acordo Mercosul–UE

Tratado amplia acesso ao mercado europeu e traz desafios à produção local

19.01.26 19h54

SAÚDE

Após pedido do MP, Justiça determina interdição da URE Presidente Vargas; saiba o motivo

A decisão, proferida na última sexta-feira (16), também impõe outras medidas ao Estado e atende pedido da promotora de Justiça Elaine Carvalho

19.01.26 18h30

AVALIAÇÃO

Enamed: no Pará, 66,7% dos cursos de Medicina têm desempenho satisfatório

Os resultados foram apresentados pelo Ministério da Educação nesta segunda-feira (19)

19.01.26 17h40

POLÍCIA

Dois acidentes gravíssimos com caminhões são registrados em rodovias federais no Pará

Um acidente fatal com vítima na rodovia BR-163, em Itaituba, no sentido de Miritituba, e outro acidente na BR-230, em Pacajá

19.01.26 16h44

MAIS LIDAS EM PARÁ

LISTÃO

Vestibular 2026: saiba quando será divulgado o listão da UFPA

Para esta edição do PS, a Universidade oferta 7.075 vagas, distribuídas entre os diversos campi e cursos de graduação

16.01.26 12h08

LISTÃO UFPA

Listão UFPA 2026: resultado do PS para indígenas e quilombolas será publicado na segunda-feira (19)

Foram ofertadas 382 vagas para quilombolas e 382 para indígenas, divididas nas 191 ofertas de cursos em todos os campi da universidade

16.01.26 12h52

MATRÍCULAS

Matrículas de novos alunos da rede estadual iniciam nesta segunda (19); veja como se inscrever

Voltas às aulas serão no próximo dia 2 de fevereiro em todo o Pará

19.01.26 11h07

AVALIAÇÃO

Enamed: no Pará, 66,7% dos cursos de Medicina têm desempenho satisfatório

Os resultados foram apresentados pelo Ministério da Educação nesta segunda-feira (19)

19.01.26 17h40

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda