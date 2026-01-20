Desligamento programado: bairros de Ananindeua e Curralinho ficarão sem energia nesta quarta-feira
O serviço busca manter o bom desempenho do sistema
Alguns bairros dos municípios de Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém, e Curralinho, no arquipélago do Marajó, ficarão sem energia elétrica na quarta-feira (21). Veja quais os locais e horários em que ocorrerá a interrupção do fornecimento de energia.
O desligamento programado pela Equatorial Pará será para a realização de ações de manutenção preventiva. O serviço busca manter o bom desempenho do sistema e reduzir as ocorrências de falta de energia, além de possíveis acidentes. A iniciativa é comum e segue um cronograma pré-definido.
Os principais serviços prestados durante esse período envolvem substituições de postes e de componentes da rede; obras de expansão e melhorias; implementação de novas tecnologias; inspeções técnicas; entre outros. É importante lembrar que, nas áreas onde a manutenção será necessária, os clientes são avisados com antecedência para que possam se organizar.
Vale ressaltar que, para a segurança de todos, a orientação é de que ninguém deve mexer na rede elétrica durante o serviço, pois a energia poderá voltar antes do horário previsto. Em caso de atendimento de uma demanda emergencial, a manutenção programada poderá ser adiada temporariamente.
Confira os locais e horários:
Ananindeua
Bairro: Coqueiro (Cidade Nova II)
Data: 21 de janeiro (quarta-feira)
Horário: 9h às 15h
Local: Travessa WE 17, entre Estrada da Providência e Rua SN-02
Local: Estrada da Providência, entre Travessa WE 16 e WE 18
Local: Passagem São Domingos
Curralinho
Bairro: Do Aeroporto
Data: 21 de janeiro (quarta-feira)
Horário: 8h40 às 14h40
Local: Na estrada do Piriá, entre Rua Sandoval Teixeira e Rua São João Batista.
Local: Travessa do Quaresma, entre Travessa São Mateus e Rua São João Batista
Local: Ruas do Campo Verde e João Gabriel, entre Travessa São Mateus e Rua São João Batista
Local: Travessa São Mateus
Local: Rua Nova
