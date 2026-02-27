Desfile das escolas de samba na Aldeia Amazônica altera trânsito no bairro da Pedreira

A Prefeitura de Belém informou que haverá mudanças no trânsito no bairro da Pedreira, nesta sexta-feira (27) e sábado (28), por conta do desfile do Grupo Especial das Escolas de Samba na Aldeia Amazônica. A orientação é para que motoristas redobrem a atenção e programem o deslocamento com antecedência.

De acordo com a Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade (Segbel), as interdições começam às 17h e seguem até o término do evento nos dois dias.

Vias que serão interditadas

Av. Pedro Miranda x Tv. Lomas Valentinas

Av. Pedro Miranda x Av. Dr. Freitas

Av. Pedro Miranda x Tv. Alferes Costa

Av. Pedro Miranda x Tv. Perebebuí

Av. Pedro Miranda x Tv. Pirajá

Av. Pedro Miranda x Tv. Angustura

Av. Pedro Miranda x Tv. Enéas Pinheiro

Rua Antônio Everdosa x Tv. Lomas Valentinas

Av. Marquês de Herval x Tv. Lomas Valentinas

Av. Marquês de Herval x Tv. Enéas Pinheiro

Av. Pedro Miranda x Tv. Estrella

Orientações aos condutores

A operação contará com agentes de trânsito, Guarda Municipal, equipes do Detran e da Polícia Militar, que atuarão de forma integrada para organizar o fluxo de veículos e garantir a segurança viária.

A recomendação é que os motoristas evitem a área da Aldeia Amazônica nos horários de interdição e utilizem rotas alternativas, especialmente quem não for participar do evento. Moradores da região devem portar documento do veículo e comprovante de residência, caso seja necessário acesso controlado às vias próximas ao desfile.

A Prefeitura reforça que as mudanças são temporárias e visam garantir a segurança do público e dos participantes do desfile.