Descobrir a melhor forma de aprender faz toda a diferença na rotina de estudos, afirma especialista

Celebrado enquanto milhares de estudantes estão retornando as aulas presenciais e remotas, o Dia do Estudante, comemorado nesta quarta-feira (11), também é o momento ideal para potencializar e reorganizar a rotina de estudos para o segundo semestre, mesmo em meio a pandemia causada pela Covid-19.

A pedagoga e especialista em Educação, Gracimeire Souza, destaca que é fundamental criar o hábito de estudo, porém, antes de mais nada, o estudante precisa compreender qual a sua forma de aprendizagem ideal.

“Você tem que saber o melhor horário que o seu corpo pode se concentrar para estudar. E quando falo estudar, não falo em sentar e ler. Falo em você saber qual a sua melhor forma de aprender. Você já experimentou estudar andando? Lendo em voz alta? Ouvindo música? Fazendo letras de música com o conteúdo do estudo? Cada um de nós tem um jeito diferente de aprender. Descobrir seu jeito é fundamental para ajudar a cumprir uma rotina de estudos”, afirma.

Outro aspecto que deve nortear a elaboração da rotina de estudos é o objetivo do estudo, aponta a especialista. “Para estabelecer a rotina de estudos é importante que a pessoa saiba que objetivo quer alcançar com aquela rotina. Definido o objetivo, é necessário estabelecer quantas horas de estudos, além de avaliar seus pontos fortes e fracos.”

Para o contexto de aulas hibridas (presenciais e à distância), Gracimeire Souza aconselha que os alunos mantenham o foco sempre no objetivo que almejam. A pedagoga ainda ressalta que buscar outras fontes de conhecimento também auxilia no processo de aprendizagem.

“Uma rotina de estudos saudável é você determinar seu tempo de estudo, se alimentar bem com os nutrientes necessários para uma boa saúde, ter um lugar tranquilo e bem iluminado para estudar e sempre respeitando o seu corpo”, reforça Souza.

Aqueles alunos que permanecerão no sistema de ensino remoto também podem dar um “up” nos estudos. Para isso, a especialista afirma que é importante ter uma agenda com os conteúdos a serem ministrados pelos professores, verificar se as aulas serão disponibilizadas na plataforma da instituição de ensino para se programar, ter um tempo para se dedicar aos exercícios físicos que ajudam a despertar a atenção e não deixar de cuidar da alimentação.

“Estudar envolve um conjunto de habilidades que podem ser potencializadas com boa alimentação, exercícios físicos e uma postura sempre proativa”

Quem compreende a importância de estabelecer o hábito de estudos para manter o processo de aprendizagem em dia é o estudante Gabriel Reis, de 13 anos.

Cursando o 8º ano do ensino fundamental, ele acredita que ter o compromisso de acordar cedo para assistir as aulas e dedicar tempo para realizar as atividades no tempo certo são fundamentais para uma rotina saudável de estudos.

“Eu acordo normalmente 6h30 e tomo café, tomo banho e arrumo as minhas coisas para assistir minha aula online. De tarde, depois do almoço, eu organizo os meus livros do dia seguinte e faço as minhas atividades”, descreve Gabriel.

Para ele, a adaptação ao sistema remoto foi um verdadeiro desafio, “por causas dos delays, a internet caindo e até confusões de conteúdos”, contudo, atualmente ele já se vê mais acostumado e por isso consegue estudar melhor.

“Eu desejo que como eu, todas as crianças e adolescentes tenham um ensino digno para poderem se formar e trabalhar”, estima Gabriel para todos os estudantes do país.