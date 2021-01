Dentro de aldeia Gavião Kyikatêjê, idosa de 105 anos é a primeira indígena vacinada contra covid-19

Rõnõré Gavião, uma senhora de 105 anos, da aldeia Gavião Kyikatêjê, foi a primeira indígena a ser vacinada contra a covid-19 no Pará. A aldeia onde ela vive fica localizada localizada na Reserva Indígena Mãe Maria, no quilômetro 25 da BR-222, no município de Bom Jesus do Tocantins, próximo a Marabá.

A aplicação ocorreu no final da manhã desta terça-feira (19), menos de 24 horas após a chegada da vacina na capital paraense. Veja as fotos:

Indígena de 105 anos é vacinada contra a covid-19 no Pará (Thalmus Gama / Agência Pará) (Thalmus Gama / Agência Pará) (Thalmus Gama / Agência Pará) (Thalmus Gama / Agência Pará)

Na segunda-feira (18), o governador anunciou que 48.680 vacinas foram adicionadas ao quantitativo de vacinas, que serão são destinadas exclusivamente à população indígena.