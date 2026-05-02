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Defesa Civil emite alerta para chuvas intensas neste sábado na Grande Belém

O aviso foi enviado diretamente aos celulares dos moradores por meio do sistema de alerta sonoro e SMS, diante do aumento do volume de precipitações registrado nesta noite

Da Redação

A Defesa Civil emitiu uma mensagem de alerta por chuvas intensas na noite deste sábado (2), após o início de uma forte chuva por volta das 20h45, na Região Metropolitana de Belém (RMB). O aviso foi enviado diretamente aos celulares dos moradores por meio do sistema de alerta sonoro e SMS, diante do aumento do volume de precipitações registrado nesta noite.

As notificações fazem parte do sistema de monitoramento adotado pelos órgãos de proteção para informar a população sobre riscos provocados pelas condições climáticas. O comunicado alerta para o risco de alagamentos causados pela combinação de chuvas intensas e maré alta, além da possibilidade de inundações e colapso de estruturas fluviais. O órgão orientou a população a permanecer atenta a novos comunicados oficiais e adotar medidas de precaução, especialmente em áreas mais suscetíveis.

O inverno amazônico ocorre geralmente entre dezembro e maio e é caracterizado por chuvas intensas, alta umidade e temperaturas ligeiramente mais amenas. Diante desse cenário, autoridades reforçam a importância do monitoramento contínuo e da atenção da população durante episódios de chuva intensa.

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