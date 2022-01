Defesa Civil dispara Alerta Laranja para cheia do Rio de Parauapebas no sudeste do Pará

Conforme a Secretaria Municipal de Segurança Institucional e Defesa do Cidadão (Semsi), de Parauapebas, no sudeste do estado, a Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (Comdec) monitora o nível do Rio Parauapebas e intensifica a inspeção de áreas com riscos de enchentes, inundações e deslizamentos de terra. Com informações do site Zé Dudu.

A Comdec informa que as fortes contribuem para a geração de alerta de desastres naturais, pois o município tem, pelo menos, 91 áreas de riscos. Nesta terça-feira (4), por exemplo, o nível do rio atingiu 9,12 metros.

O Alerta Laranja emitido, desde a semana passada, aponta a importância de ter se atenção especial, nessa época do ano, em que o índice pluviométrico aumenta na região e influencia na cheia dos rios.

Segundo a Defesa Civil, o monitoramento é necessário porque, devido as chuvas intensas, existe o risco de deslizamentos de terra, alagamentos, enchentes e ocorrências relacionadas a raios e ventos. O setor social da Defesa Civil presta apoio para cinco famílias que estão desalojadas e orienta moradores residentes nessas áreas sobre medidas a serem tomadas em caso de risco.

De acordo com a Comdec, em casos de deslizamento de terra, a orientação é ficar atenta aos seguintes sinais: inclinação de postes e árvores, qualquer movimentação de terra ou rochas perto da casa e aparecimento de rachaduras em muros ou paredes.

SERVIÇO

A Defesa Civil também orienta que a população evite trafegar em locais com pontos de alagamentos. As situações de emergência devem ser comunicadas imediatamente para o órgão, pelo telefone 199 ou (94) 3356.2597.