Defesa Civil de Oriximiná interdita parte do ‘Mirante do Trombetas’ por risco de desabamento

Parte do Mirante do Trombetas, complexo que fica em Oriximiná, no oeste do Pará, está interditada desde segunda-feira (25). Paulo Paixão, coordenador da Defesa Civil do município, conta que a medida foi tomada a pedido da população após os estragos causados pela intensa chuva registrada no último domingo (24), além de evitar possíveis acidentes com os frequentadores do espaço, que fica de frente para o Rio Trombetas.

Paixão conta que o temporal no final de semana “levou a vegetação das encostas do morro” do Mirante do Trombetas. Isso, segundo ele, deixou a superfície “sem sustentabilidade” e resultou no deslizamento de solo e rochas. “A Defesa Civil, preocupada com esse período chuvoso, mas o serviço da Defesa Civil é trabalhar na prevenção, principalmente da nossa população de Oriximiná”, contou Paulo ao perfil Cidade Livre, durante uma live no Facebook.

O coordenador da Defesa Civil da cidade contou também que elaborou um relatório e encaminhou ao coronel Jayme de Aviz Benjó, comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar e Defesa Civil do Pará (CBMPA), dizendo sobre o alto risco de desabamento que o local possui. “Não é o Mirante todo que está interditado. Apenas aquela área perto do desastre. Esse documento que foi enviado ao Governo do Estado é para que seja enviada uma equipe de engenheiros civis ou geólogos possa fazer a avaliação do desastre para o laudo final’, continuou.

A redação integrada de O Liberal solicitou um posicionamento do CBMPA e aguarda retorno.

