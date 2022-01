Defesa Civil de Marabá prevê mais 380 mudanças de famílias atingidas pela enchente

O município de Marabá vive a maior cheia dos últimos 20 anos. Neste domingo (16), a prefeitura municipal informou, por meio de nota, que conforme o monitoramento realizado pela Defesa Civil, o nível do Rio Tocantins alcançou a marca de 12,88 metros. O número é sete centímetros maior que o registrado no dia anterior. A previsão é que ainda hoje sejam realizadas 389 mudanças de famílias que foram atingidas pela cheia do rio. No sábado (15), foram realizadas 189.

Ainda de acordo com a nota enviada pela assessoria de comunicação da Prefeitura, atualmente, o município conta com 600 famílias instaladas em abrigos. No entanto, "1.177 delas estão desalojadas em casas de familiares ou aluguel, 346 ilhadas e 401 famílias ribeirinhas. Marabá ainda conta com 17 abrigos oficiais da prefeitura e três não-oficiais", informou a nota.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde de Marabá, a gestão segue realizando atendimentos e vacinação nos abrigos, por meio da equipe Extramuros. "Ontem (15), a Extramuros esteve no abrigo da Folha 32, núcleo Nova Marabá. Hoje (16), estará na UBS Maria Bico Doce, por ser perto do abrigo do bairro São Félix", diz a nota.

Já a Secretaria de Assistência Social, Proteção e Assuntos Comunitários atua no cadastramento das famílias e distribuição de cestas básicas e outros itens.