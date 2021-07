Defesa Civil dá dicas para evitar que veículos sejam tragados pela maré em Salinas; confira

A ocorrência de veículos que submergem na praia do Atalaia, em Salinópolis, já é um evento esperado no período de veraneio no município. Por conta disso, agentes da Defesa Civil promoveram, neste final de semana, orientação aos condutores para evitar que veículos automotores fossem tragados pela maré. O trabalho integra a operação Verão 2021, coordenada pela Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Pará (Segup).

O trabalho educativo foi feito em diversos pontos, entre os quais na via de acesso ao atalho da "Sophia", próximo à praia do Atalaia, em que episódios de carros tomados pela água foram registrados recentemente.

Entre os pontos de atenção, os condutores devem se atentar ao horário da preamar com os militares do Corpo de Bombeiros ou nas placas informativas contendo as tábuas de maré, instaladas nos dois principais acessos à praia pela Segup, ou até mesmo pelos cartazes informativos elaborados pela Defesa Civil e instalados nos estabelecimentos comerciais.

Outra simples medida de prevenção é não estacionar os carros nas proximidades de canais ao longo da praia, sugere o Capitão Rangel, chefe de equipe da Coordenadoria Estadual da Defesa Civil, em Salinas. "Outro ponto que o banhista deve observar é se não está estacionado na praia em locais próximos a canais, para não ser surpreendido quando ocorrer a preamar. Outro pronto importante é ter sempre o cinto de atracação para pedir apoio a um outro veículo, em caso de necessidade e, caso o seu carro não funcione, seja em decorrência de bateria, ou outro monitor, procure por um agente do Departamento de Trânsito para que seja acionado um guincho ou um outro agente de segurança pública", pontua.

No município, o órgão desenvolve um trabalho de orientação junto aos ônibus de piquenique, com a distribuição de pulseiras de identificação de crianças aos responsáveis, além da fixação de cartazes informativos com horários da maré.

Operação Verão 2021

A ação coordenada pela Segup emprega o reforço de mais de 3 mil agentes de segurança pública, em mais de 40 localidades paraenses que costumam receber um público maior durante o mês de julho. A operação segue até o dia 2 de agosto com o objetivo de garantir a paz social nos balneários e na capital.