Mais de duas mil pessoas estão desalojadas após fortes chuvas em Ipixuna do Pará

Engenheiros da Companhia de Habitação do Pará (Cohab) e técnicos da Defesa Civil do Pará percorreram, em Ipixuna do Pará, nesta quinta-feira (18), as áreas mais atingidas pela enxurrada de segunda-feira (15). Eles estiveram nos bairros do Açaizal e Okagima; nas ruas Beira Rio, Vila Nova e São Cristóvão; no residencial Cunha e na comunidade de Santa Terezinha.

“Nós orientamos as famílias a não retornarem para suas casas atingidas pela enxurrada e pelos alagamentos. Pudemos constatar que algumas estão em risco de desabamento total e outras com a estrutura comprometida”, disse o sargento Jean Correa, técnico da Defesa Civil estadual.

São cerca de 650 famílias impactadas diretamente pelas fortes chuvas. No total, 2.600 pessoas estão desalojadas. Até o momento, foi registrado o óbito de uma criança de um ano e nove meses, ocorrido na zona rural. Não há registro de pessoas desaparecidas.

A Coordenadoria Estadual da Defesa Civil avalia positivamente as ações após a instalação do gabinete de crise. "A situação foi estabilizada, o gabinete de crise está sendo transferido para a gestão municipal. Nós vamos tomar conhecimento das áreas do sul e sudeste que estão sendo impactadas pelas chuvas e a região oeste já está com indicativo de elevação do nível dos rios”, disse o secretário adjunto da Defesa Civil Estadual, coronel Reginaldo Pinheiro.

"O sentimento é de perda para todas as famílias. Eu acredito e confio que vamos conseguir reconstruir nossa casa num lugar melhor, aqui não temos mais condições de ficar,” disse Adailson Souza, morador da região atingida pelas fortes chuvas.

A equipe da Secretaria de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda (Seaster) está avaliando a situação das famílias que tiveram perdas totais e parciais para encaminhar para o cadastro do benefício eventual, que é garantido em casos de calamidade pública, vulnerabilidade social ou em caráter de emergência. Ele consiste no pagamento de um salário mínimo, por três meses. O cadastro e o pagamento só serão efetuados após a conclusão do relatório social emitido pela Defesa Civil estadual.