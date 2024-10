Defensoria Pública do Pará faz mutirão para ajudar estudantes do Enem

A Defensoria Pública do Estado do Pará, em colaboração com a Polícia Civil, segue realizando neste dia 31 de outubro uma ação voltada a estudantes paraenses inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) deste ano. A iniciativa faz parte do programa “Balcão de Direitos” e busca auxiliar os participantes na obtenção ou atualização de documentos essenciais para a realização da prova.

VEJA MAIS

O mutirão oferece aos estudantes serviços como emissão da segunda via do CPF e RG, carteira de trabalho digital, foto 3x4 e encaminhamento para a segunda via de certidões de nascimento e casamento. A ação acontece na sede da Defensoria Pública, localizada na Rua Padre Prudêncio, nº 154, no bairro Campina, em Belém, das 8h às 14h.

A demanda por regularização documental surge como uma necessidade para os mais de 247 mil inscritos no Enem no Pará, exame que representa um dos principais meios de acesso a universidades públicas em todo o Brasil.

Para a defensora pública-geral, Mônica Belém, o mutirão vai além de uma assistência burocrática. "A ação reforça o compromisso da Defensoria Pública com a cidadania e inclusão social, sendo um apoio direto aos jovens que enfrentam uma etapa crucial em suas trajetórias educacionais", afirma.

Serviço

- Data: 30 e 31 de outubro

- Horário: 8h às 14h

- Local: Sede da Defensoria Pública do Pará – Rua Padre Prudêncio, nº 154, Campina, Belém