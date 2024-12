Daniela Barbalho manifesta indignação em caso de adolescente vítima de estupro no aeroporto de Belém

A primeira-dama do Estado, Daniela Barbalho, manifestou indignação em suas redes sociais nesta terça-feira (03) sobre o caso do adolescente vítima de importunação sexual em um voo que partiu de Guarulhos (SP) com destino a Belém. O crime aconteceu na madrugada da última segunda-feira (02) e o acusado foi preso pela Polícia Federal.

“Como mãe, é impossível não manifestar minha revolta e indignação [...] as companhias aéreas deveriam ter mais sensibilidade nos casos de viagens com crianças e adolescentes e disponibilizar assentos próximos aos pais e responsáveis para impedir este tipo de conduta delituosa”, escreveu a primeira-dama. Ainda, Daniela Barbalho reforçou o pedido para que haja uma lei federal para assegurar proteção em viagens em qualquer meio de transporte.

VEJA MAIS



Segundo informações da PF, a vítima, um adolescente que viajava acompanhado dos pais, estava sentado próximo a desconhecidos durante o trajeto. Um dos passageiros iniciou uma conversa com o jovem e, em determinado ponto, evoluiu para comportamentos caracterizados como importunação sexual. Por ser menor de idade, a conduta foi enquadrada como estupro de vulnerável.

O caso segue em investigação e a Polícia Federal não divulgou a identidade do suspeito nem detalhes adicionais, preservando a privacidade da vítima.