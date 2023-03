'Cultura na Praça' promove oficina de cinema para jovens em Parauapebas

Depois de passar pelos municípios de Ourilândia do Norte, Canaã dos Carajás e Curionópolis beneficiando a comunidade de Serra Pelada, o projeto Cultura na Praça chega a Parauapebas. Patrocinado pelo Instituto Cultural Vale, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, o projeto promove oficina gratuita de cinema na cidade. As atividades serão destinadas a adolescentes e jovens de 13 a 19 anos, e acontecerão de 26 a 29 de março.

De espectadores a cineastas, os participantes vivenciarão o cinema pelo outro lado da tela. Com orientação do diretor, produtor e roteirista de cinema Cris Azzi, que também é coordenador do projeto, os alunos aprenderão sobre cada etapa da produção de um filme, desde a ideia às técnicas de roteiro, passando pela fotografia, captação de som e a edição do vídeo. As atividades serão desenvolvidas na sede da Associação de Moradores do Bairro Nova Carajás - Etapa 4.

Ao final da oficina, um filme de curta-metragem, feito pelos alunos, será exibido para toda a comunidade no dia 6 de abril. O filme também será disponibilizado gratuitamente no Cine Babaçu, pelo endereço www.culturanapraca.art.br. A plataforma virtual reúne outras 25 produções feitas nas edições passadas do Cultura na Praça.

“O Cultura na Praça tem, na sua essência, a proposta de que os alunos possam vivenciar, na prática, como se faz um filme. E, ao final do curso, os curtas-metragens criados nas oficinas serão exibidos em suas comunidades. A ideia é que os alunos possam contar as suas próprias histórias, as suas riquezas. Também falar sobre a potência das suas comunidades e criar, a partir disso, narrativas e dramaturgias que possam encantar o público”, afirma Cris Azzi.

O que é o projeto?

Criado pela Vivas Esporte Cultura em 2017 e patrocinado pelo Instituto Cultural Vale, via Lei Federal de Incentivo à Cultura, o Cultura na Praça é um festival itinerante de cinema que já rodou cerca de 22 mil quilômetros pelo interior do Pará e do Maranhão, alcançando mais de 40 mil pessoas.

O projeto busca democratizar o acesso à cultura e fomentar a valorização do patrimônio cultural material e imaterial em municípios beneficiados.