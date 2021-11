Culto ecumênico encerra atividades do Hospital de Campanha de Santarém

Um culto ecumênico marcou o encerramento oficial de todas as atividades do Hospital de Campanha de Santarém (HCS), nesta quarta-feira (3). Na ocasião, estiveram presentes o governador do Estado, Helder Barbalho, o secretário estadual de Saúde, Rômulo Rodovalho, o prefeito de Santarém, Nélio Aguiar, e colaboradores que atuaram na Unidade. A unidade foi inaugurada no dia 18 de fevereiro na Escola Estadual Maria Uchôa Martins, por meio de uma parceria entre a prefeitura de Santarém e o governo do Estado.

Alguns profissionais da saúde do HCS recepcionaram o público com o tradicional corredor humano feito por eles como forma simbólica nos momentos das altas médicas. Eles estavam vestidos com o Equipamento de Proteção Individual (EPI) e com a pintura de personagens cinematográficos de super-heróis. A banda da Polícia Militar também fez homenagens com apresentação de músicas gospel.

O culto foi conduzido pelo arcebispo Dom Irineu Roman e pelo pastor Jean Marinho, presidente do Conselho de Pastores de Santarém e pelo apóstolo da igreja Ministério Internacional da Restauração (MIR), Weligton Galdino.

O HCS recebeu o primeiro paciente no dia 19 de fevereiro deste ano. No total, a unidade recebeu 806 pacientes. Desses, 664 receberam alta médica e 122 foram transferidos para outras unidades. O Hospital atendeu pacientes positivados com a Covid-19 da região oeste do Pará, Baixo Amazonas, Xingu e Tapajós - até o encerramento, 87 pacientes foram atendidas transferidos de 13 municípios dessas regiões. A Unidade ajudou a melhorar o fluxo da ocupação da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Santarém, iniciando os atendimentos com 60 leitos disponíveis, sendo que 56 eram clínicos e quatro de estabilização. Depois de quatro meses de operação com diminuição dos casos da doença na região, o número de leitos diminuiu para 40. O Hospital realizou as atividades na Escola Maria Uchôa Martins, que deve voltar a receber alunos novamente em 2022.

O Hospital ofereceu atendimento clínico, nutricional, psicológico, de assistência social e fisioterapia. O acolhimento aos pacientes teve uma retaguarda de projetos de humanização.