Cruzada do Avivamento reúne cantores do show gospel no Marajó

A Cruzada Avivamento, em Muaná, na Ilha do Marajó, chega a sua oitava edição e reúne cantores, pregadores de várias partes do Brasil. Nesta sexta-feira (19/7), as atrações serão a cantora Lenne Bandeira e Wil Jeferson. Quem também ocupará um espaço no evento é o conferencista internacional Pastor Alex Gonçalves.

A Cruzada Avivamento acontece na Praça do Camarão, no centro da cidade. Para esta noite, são esperadas cerca três mil pessoas. O Pastor Sidney Almeida (São Paulo) e a pequena cantora Polyana Martins (Rio de Janeiro), além de Marcos Antonio (Recife) se apresentaram no primeiro dia de evento.

No sábado (20), a carioca Vitória Sousa e pastor Marcelo Lima encerram o evento que tem expectativa de reunir pelo menos 10 mil pessoas.

Lenne Bandeira e a Banda Altar (Divulgação)

A Cruzada Avivamento tem a idealização da pastora muanense Carolina Trindade. O evento foi realizado pela primeira vez em 2021. “Em plena pandemia, um momento crítico mundial em que as igrejas estavam todas fechadas, nós pensamos em reunir as pessoas que estavam sedentas de Deus”, lembra pastora Carolina.

A próxima agenda é Parauapebas, no sudeste do Pará, onde será realizado o Paraupebas para Cristo, no dia 10 de agosto. A programação prevê 10 horas ininterruptas de louvor. Dez atrações se apresentarão no evento, que acontece pela segunda vez naquele município.