CRM-PA investiga mutirão de catarata que deixou pacientes cegos em clínica de Icoaraci

O Conselho Regional de Medicina do Estado do Pará (CRM-PA) irá investigar o caso do mutirão de catarata que deixou pacientes cegos em uma clínica de Icoaraci. A informação foi detalhada nesta quinta-feira (17) pela presidente da entidade, Tereza Cristina de Brito Azevedo. Até o momento, nenhuma denúncia sobre a unidade foi formalizada no conselho, que soube por meio da imprensa, de acordo com a gestora.

VEJA MAIS



A Polícia Civil do Pará investiga um mutirão de cirurgias de catarata, realizado na clínica particular São Lucas, no distrito de Icoaraci, em Belém, que deixou pelo menos 23 pacientes com cegueira total e parcial. O procedimento, que fazia parte de uma parceria com o Sistema Único de Saúde (SUS), acabou em tragédia para parte dos participantes.

Algumas vítimas precisaram amputar o olho em decorrência de infecções graves, causando comoção entre os familiares e gerando demandas por justiça. O Ministério da Saúde acompanha as investigações e a Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) garantiu que suspenderá preventivamente os encaminhamentos para realização de procedimentos oftalmológicos na clínica.