Crise no Amapá: Marinha leva oxigênio para atender à emergência em saúde pública

A cidade de Santana, no estado do Amapá, receberá da Marinha do Brasil 32.695 metros cúbicos de oxigênio gasoso para atender à emergência em saúde pública, decretada no último sábado, 13. O Navio de Apoio Oceânico “Iguatemi” saiu neste domingo, 21, por volta de 2h da madrugada da Base Naval de Val de Cães, em Belém (PA) com os cilindros que atenderão o estado vizinho.

A carga está armazenada em dois tanques criogênicos e a previsão é de que o deslocamento finalize em 48 horas. Além do reforço em oxigênio, o Navio de Apoio Oceânico "Iguatemi" levará equipamentos hospitalares, incluindo um vaporizador atmosférico e um misturador de ar medicinal.

O Comandante do Grupamento de Patrulha Naval do Norte, Capitão de Mar e Guerra Ondiara Barbosa falou sobre as parcerias que garantem a logística. “A Marinha do Brasil possui, entre suas capacidades, o apoio logístico móvel. Estamos em parceria com a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, possibilitando o transporte de cilindros de oxigênio de grandes proporções e outros materiais hospitalares para o Amapá. A Marinha, desta forma, continua com suas atividades com o compromisso de cuidar da nossa gente”, afirmou.

O governo do Amapá decretou a situação de emergência, devido ao aumento de mais de 108% nas internações de crianças com síndromes gripais, entre janeiro e maio deste ano. A maior parte dos pacientes têm idades entre sete meses de vida e quatro anos de idade.

A carga está armazenada em dois tanques criogênicos e a previsão é de que o deslocamento finalize em 48 horas. Além do reforço em oxigênio, o Navio de Apoio Oceânico "Iguatemi" levará equipamentos hospitalares, incluindo um vaporizador atmosférico e um misturador de ar medicinal. (Reprodução / Divulgação Marinha do Brasil)

Estrutura

O Navio de Apoio Oceânico “Iguatemi” foi incorporado à Marinha do Brasil em 2018 e integra o Comando do Grupamento de Patrulha Naval do Norte, subordinado ao Comando do 4º Distrito Naval. Opera nos rios da Amazônia e nos litorais do Pará, Amapá, Maranhão e Piauí, a partir da Base Naval de Val de Cães, em Belém (PA).

Atualmente, o “Iguatemi” tem tripulação composta por 28 militares. A estrutura do navio é equipada com duas metralhadoras 12,7mm (0,5 pol.) e duas metralhadoras 7,62mm, e pode operar em conjunto com aeronaves, além de estar apto para desempenhar tarefas de apoio logístico, patrulha, minagem e busca e salvamento.