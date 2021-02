Crimes violentos tiveram redução de 31% no Pará, diz Governo

Foram apresentados pela Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Pará (Segup), na tarde desta quinta-feira (4), os índices de criminalidade dos dois últimos anos - biênio 2019/2020 -, comparados ao biênio 2015/2016. Segundo o levantamento divulgado durante uma coletiva de imprensa, os Crimes Violentos Letais e Intencionais (CVLI) - que englobam os crimes de Homicídio, Latrocínio e Lesão Corporal seguida de morte - tiveram queda de 31% em comparação ao total de casos computados nos anos de 2015 e 2016 e 2019 e 2020. Detalhadamente, no primeiro período foram registradas 7.525 ocorrências, nos dois últimos anos foram 5.191 - uma redução de 2.334.

A redução de 31% também foi a mesma nos casos de homicídio:enquanto que entre 2015 e 2016 foram 7.062 óbitos, nos dois últimos anos esse número caiu para 4.885.

No mesmo período, quando trata-se de furtos, a Segup reitera ainda a redução deste tipo de crime em 11%. Em 2015 e 2016, foram 228.826 furtos, contra 204.531 nos dois últimos anos, ou seja, menos 24.295 ocorrências. Em relação aos roubos, a queda foi de 39%, com 94.996 casos a menos. Foram 46.609 em 2015 e 2016 e 151.613 nos anos de 2019 e 2020.

Grande Belém

Os dados foram ainda mais positivos na Região Metropolitana de Belém, segundo a Segup. De modo geral, os registros de CVLI caíram 58%. Se em 2015 e 2016 os registros totalizaram 2.774, no último biênio as ocorrências totalizaram 1.170, com 1.604 casos a menos. O número de homicídios também diminuiu 58%. Nos dois primeiros anos da antiga gestão e da atual foram computadas 2.605 e 1.083 registros a menos, respectivamente.

Já o roubo apresentou uma redução de 46%, com 76.448 casos a menos. Em 2015 e 2016, foram 165.071 contra 88.623 registrados em 2019 e 2020.

Dados comparativos de janeiro a dezembro de 2019 e 2020

Além da comparação entre a gestão estadual passada e atual, a Segup também divulgou dados comparativos dos anos de 2019 e 2020. Segundo a pasta, houve uma redução de 20% no número de CVLI no período de 1° de janeiro a 31 de dezembro, em comparação com o mesmo período do ano retrasado: foram 2.876 no ano de 2019 para 2.315 em 2020.

O crime de homicídio também apresentou uma queda de 20%, quando comparado com os números registrados em 2019, onde ocorreram 2.712 ocorrências. Já em 2020, foram computados 2.173 casos, ou seja, uma redução de 539 óbitos.

Já no caso dos roubos houve uma redução de 23%, com 19.249 casos registrados a menos no ano de 2020. Os dados apontam 85.431 ocorrências em 2019 e 66.182 em todo o ano de 2020. Já os dados referentes a furtos apresentaram diminuição de 30%, sendo 120.147 e 84.384 casos nos anos de 2019 e 2020 respectivamente - menos 35.763 ocorrências.

Em relação ao registro de roubo a agências bancárias, a redução alcançou 76%. Em 2019 foram registradas 25 ocorrências, já em 2020 foram seis casos. Enquanto isso, o crime de roubo a veículos de transporte teve uma redução de 100% nas ocorrências. No ano de 2019 foram computados cinco casos. Já em 2020 não houve registro algum.

Segundo o Governo, o registros de mortes de agentes de segurança pública - como policiais civis e militares, policiais penais, agentes de trânsito e guardas municipais - reduziu 47,06% no Pará. Foram 34 ocorrências em 2019 e 18 em 2020. "Com relação a morte de agentes, estamos com 99% dos crimes elucidados. Os que não foram elucidados, que só existe um, está em forte investigação para que o mais rápido possível possamos dar essa atenção", destaca o diretor de polícia metropolitana da Polícia Civil, delegado Daniel Castro.

Apesar de dados positivos em boa parte das informações apresentadas pela Segup, as mulheres têm pouco a comemorar. O feminicídio apresentou um aumento de 40% ao comparar o período de janeiro a dezembro dos anos de 2019 e 2020. Em 2019, 47 crimes foram registrados e, em 2020, as ocorrências totalizaram 66.

Já em relação à violência doméstica, foram 6.854 registros em 2019 e 7.421 em 2020, um aumento de 6%. "Nacionalmente esses índices tiveram um aumento. Tanto o feminício como as demais ocorrências de lesões corporais e ameaças. Foi um fenômeno que ocorreu no Brasil todo. Há fortes indícios que a questão da pandemia, isolamento social e de pessoas convivendo em relações desestabilizadas. O Pará acompanhou esse número. Nós entendemos esses números para que possamos traçar estratégias", explica o titular da Segup, Ualame Machado.

No caso da Grande Belém, a redução CVLI caiu pela metade quando comparados com os anos de 2019 e 2020. Em 2019 foram registrados 707 casos contra as 357 ocorrências do ano seguinte. Já os homicídios apresentaram uma redução de 49% quando comparados com o mesmo período dos anos de 2019 e 2020. Em 2019, o número de homicídios totalizou 653. Já em 2020 esse número caiu para 332 casos.

Os furtos também tiveram uma redução de 49%, com 58.258 registros no ano de 2019 e 29.835 em 2020. Já quando se fala em roubos, a redução foi de 39%, sendo registrados 51.221 casos em 2019 e 31.310, em 2020.