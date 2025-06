Cratera se abre na BR-163 entre Santarém e Rurópolis e motoristas se arriscam em faixa estreita

Parte do asfalto da BR-163, entre os municípios de Santarém e Rurópolis, no Pará, cedeu, formando um grande buraco na pista. Com isso, motoristas que trafegam pelo trecho são obrigados a se arriscar, dividindo uma estreita faixa da via que ainda permanece intacta. A situação foi denunciada nas redes sociais.

Nas imagens que circulam na internet, é possível ver o asfalto rompido e um buraco de grandes proporções comprometendo a pista. Diante da ausência de sinalização oficial, os próprios motoristas improvisaram formas de alertar quem transita pelo local, utilizando pedaços de madeira.

Apesar do risco, o tráfego de veículos continua no trecho, inclusive de caminhões de carga que seguem passando pela faixa estreita ainda não afetada. A situação tem preocupado os motoristas, que temem acidentes mais graves.

Até o momento, não há confirmação oficial sobre as causas do problema. Internautas apontam, nas redes sociais, que a BR-163 é uma rodovia estratégica para o escoamento da produção agrícola da região Norte e que, historicamente, sofre com a falta de conservação e manutenção, sobretudo durante o período de chuvas intensas.

A reportagem entrou em contato com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) para obter esclarecimentos sobre o caso e saber quais providências serão tomadas para a recuperação da via. Até o momento, o órgão não se pronunciou oficialmente.