Covid:19: Saiba onde se vacinar nesta semana em Belém, Ananindeua e Marituba

A vacinação de crianças, adolescentes, adultos e pessoas idosas contra a covid-19 na Região Metropolitana de Belém (RMB) terá continuidade esta semana, a partir desta segunda-feira (13), de acordo com o cronograma divulgado pelas prefeituras municipais de Marituba, Ananindeua e capital paraense.

Para se vacinar é necessário apresentar:

Em Belém, as doses estão disponíveis para o público infantil e adulto. A dose de reforço (terceira ou quarta) deve ser feita com intervalo de 4 meses da anterior. Podem se vacinar todos aqueles que:

Em Ananindeua, as doses de vacina estão disponíveis até esta sexta-feira (17). Serão aplicadas a primeira, segunda, terceira e quarta doses da vacina Coronavac para crianças, adolescentes e adultos. A vacina Pfizer Pediátrica (primeira e segunda doses) será aplicada em crianças de 5 a 11 anos de idade. Já a vacina Janssen será destinada às pessoas a partir de 18 anos ou mais, menos grávidas.

Marituba

Em Marituba, a primeira e segunda dose estão disponíveis para todas as pessoas a partir de 5 anos de idade que ainda não foram vacinadas; e a terceira dose ou dose de reforço está disponíveis para todos com 12 anos ou mais que foram vacinados com a segunda dose há 4 meses ou mais.

Quem pode tomar a quarta dose

adultos a partir de 50 anos;

idosos com 60 anos ou mais;

trabalhadores da saúde com 18 anos ou mais;

trabalhadores da educação do ensino básico e superior;

trabalhadores das forças armadas, forças de segurança e salvamento, com 18 anos ou mais;

imunocomprometidos com 12 anos ou mais;

gestantes e puérperas.

Onde se vacinar em Marituba