Covid-19: Pará tem 661.600 casos e 17.414 óbitos

O boletim da Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) sobre a incidência da covid-19 no Estado, nesta sexta-feira (4), indica que o Pará registra 661.600 casos e 17.414 óbitos, abrangendo 656 novos casos e 3 óbitos cadastrados hoje (4), ocorridos nos últimos sete dias, e a confirmação de 2.167 casos e 11 óbitos ocorridos em dias anteriores.

O Pará registra 610.733 pacientes recuperados da doença; 155.640 casos descartados e 246 em análise. A taxa de letalidade no Estado é de 2.63%. Especialistas defendem que a população se vacine contra o coronavírus e mantenha-se atenta para os protocolos sanitários contra a covid-19.

A disponibilidade de leitos estaduais para pacientes de covid-19 nesta sexta-feira (4) foi de: leitos clínicos - do total de 279 leitos, 93 em disponibilidade, com ocupação de 66.63%; leitos UTI Adulto - do total de 213 ofertados, 35 em disponibilidade, com ocupação de 83.57%.

Vacinômetro

De acordo com o Vacinômetro, informativo do Governo do Estado sobre a vacinação contra a covid-19 no Pará, já foram aplicadas 12.170.335 doses no território paraense, entre 5.975.524 (80,01%) da 1ª dose; 5.505.464 (73,72%) da 2ª dose e dose única; 689.347 da 3ª dose (9,23%).

O Governo do Estado já recebeu do Ministério da Saúde (MS) 13.909.660 e enviou aos municípios 13.209.124 (cobertura de 94,96%).