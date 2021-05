Covid-19 mata mais 16 e deixa outros 316 infectados no Pará

Até às 18h desta sexta-feira, 28, foram confirmados, pela Secretaria Estado de Saúde Pública do Pará (Sespa), os registros de mais 316 novos casos de covid-19, além de 16 óbitos cadastrados nos últimos sete dias. Assim, os números da pandemia somam 516.277 pessoas infectadas e 14.478 mortes pela infecção do novo coronavírus no Pará. Nos dias anteriores a esses sete dias, as prefeituras paraenses subnotificaram as ocorrências de 1.099 casos e 15 óbitos.

Segundo a Sespa, a taxa de letalidade recuou para 2,88%, com 395 casos suspeitos sob análise, 87.545 suspeitas descartadas e um total de 481.260 pacientes curados.

A Sespa também divulgou os números de leitos disponibilizados pelo Estado para pacientes com covid-19. A disponibilidade atual de leitos no Pará é esta: clínicos - 775 ofertados, 389 disponíveis (ocupação de 49,81%); clínicos pediátricos - de 7 ofertados, 4 disponíveis (ocupação de 42,86%); UTI Adulto - de 550 ofertados, 152 disponíveis (ocupação de 72,36%); UTI Pediátrica - de 12 ofertados, 7 disponíveis (ocupação de 41,67%); UTI Neonatal - de 2 ofertados, 1 disponível (ocupação de 50,00%).

FONTE: Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará, às 18h.