Covid-19: mais 20 pacientes do Amazonas devem chegar à capital paraense nesta sexta

Mais vinte pacientes acometidos pela covid-19, vindos do estado do Amazonas, têm transferência prevista para a capital paraense nesta sexta-feira, 22. A informação foi confirmada pela Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa). Dos pacientes que ainda serão encaminhados para Belém, dois serão internados em Unidades de Terapia Intensiva (UTI) e 18 irão para leitos clínicos.



No total, o Pará disponibilizou 30 leitos para atender a demanda dos pacientes do estado do Amazonas, que entrou em situação de crise de fornecimento de oxigênio, com registros de dezenas de mortes por asfixia desde a semana passada.



Anteriormente, a Sespa havia reservado 10 leitos para os enfermos do estado vizinho e até a última quinta-feira, 21, todos haviam sido ocupados no Hospital de Campanha do Hangar, em Belém, que atende exclusivamente pacientes com a covid-19.



De acordo com a instituição, o quadro de saúde dos pacientes que já se encontram em solo paraense recebendo atendimento médico é considerado estável e eles seguem sob acompanhamento da equipe de saúde.



A Sespa ressalta também que a transferência dos pacientes é responsabilidade do Amazonas.