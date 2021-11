Covid-19: juntos, primos vencem a doença e retornam para casa

A tão sonhada alta hospitalar dos acometidos pela covid-19 é sempre marcada por emoção. Um desses momentos inesquecíveis ocorreu na última terça-feira (23), no Hospital Regional Público da Transamazônica (HRPT), localizado na região do Xingu. Dois primos receberam alta médica no mesmo dia. Adalto Rodrigues e Maria das Dores Araújo, de 75 e 63 anos, respectivamente, voltaram juntos para casa e emocionaram toda a equipe do hospital e os familiares, que os aguardavam na saída da unidade.

Maria das Dores deu entrada no HRPT no dia 13 de novembro. Oito dias depois, no dia 21, o primo também foi internado. Os sintomas eram parecidos em ambos, com desconforto respiratório e necessitando de tratamento e auxílio de oxigênio. Com o cuidado multiprofissional, a evolução do quadro clínico foi rápida e os dois puderam retornar para a casa, na área rural de Medicilândia, a 85 km de Altamira.

A expectativa para o retorno dos primos para casa estava tão alta que mobilizou familiares até de outro estado. A artesã Maria Coutinho, de 44 anos, mora em Manaus e é filha da Maria das Dores. Ela foi até Altamira para acompanhar de perto a internação da mãe e auxiliar no que fosse necessário para o bem estar da família.

“Todos os anos eu venho visitar a família em dezembro, mas como minha mãe adoeceu, antecipei a viagem. A equipe sempre fazia videochamada e era muito carinhosa com ela, nos tranquilizaram, porque ficamos aflitos, mas depois que vimos que ela estava sendo muito bem cuidada, ficamos tranquilos. É um privilégio vê-la receber alta junto com meu tio”, celebra Maria.

Humanização no tratamento

Durante o período de internação, os pacientes passam a integrar os projetos de humanização no hospital que são realizados com os enfermos em isolamento. Uma dessas ações, por exemplo, é a realização das ligações por vídeo, para amenizar a saudade da família. “Além de deixá-los mais tranquilos, porque eles entendem que tem pessoas amadas esperando por eles lá fora, a ação auxilia de forma significativa no quadro clínico. É uma sensação de missão cumprida ouvir o agradecimento deles e da família”, explica a enfermeira Evelyn Fontenele.

Durante a despedida da unidade, Maria das Dores agradeceu o tratamento e o carinhoso cuidado feito pelos profissionais de saúde que recebeu com o primo durante os dias de internação. “Eles cuidaram com tanto carinho da gente, sendo atenciosos, ligando pra nossa família pra gente tentar matar um pouquinho da saudade que estava apertando”, enaltece.

Outro paciente que agradece o tratamento humanizado no hospital é Raimundo Nonato, de 62 anos. Após 13 dias de internação, ele recebeu alta médica e alertou acerca da vacinação anticovid. “Eu ainda não sou vacinado, porque na época eu tinha acabado de tomar a vacina contra a gripe e estava esperando passar os dias. Mas aí eu adoeci da Covid e precisei ficar internado aqui. Mas, assim que passar os 30 dias, vou me vacinar, com certeza!”, conta o paciente.

Desde o início dos atendimentos dos casos de Covid-19 no Hospital Regional Público da Transamazônica, mais de 700 pacientes já voltaram para casa recuperados da doença. A unidade é referência para nove municípios da região do Xingu e mais de 500 mil pessoas no sudoeste do Pará, e conta com 20 leitos exclusivos para atendimentos de casos graves do vírus.

(Karoline Caldeira, estagiária sob a supervisão de Victor Furtado, coordenador do Núcleo de Atualidades)