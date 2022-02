Covid-19: 671.716 casos e 17.476 óbitos no Pará

O Pará registrou, desde o começo da pandemia em 2020 até esta terça-feira (8), 671.716 casos e 17.476 óbitos relacionados à covid-19. A Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) confirmou, nesta terça, mais 384 novos casos e 8 óbitos cadastrados hoje (8) e que ocorreram nos últimos sete dias. Em relação à subnotificação das prefeituras, a Secretaria confirmou mais 3.458 casos e 10 óbitos ocorridos em dias anteriores.

Em todo o Estado, 620.621 pessoas conseguiram se recuperar da doença. Os casos descartados somam 155.828, e os em análise são 68. É de 2.60% a taxa de letalidade no Pará. Especialistas reforçam a vacinação e cumprimento dos protocolos sanitários (higienização das mãos, distanciamento social e uso de máscaras) como estratégias para novos casos graves e óbitos provocados pelo coronavírus.

Disponibilidade

A disponibilidade de leitos públicos para pacientes de covid-19 nesta terça-feira, de acordo com levantamento do Governo do Estado, é de: leitos clínicos - de 279 ofertados, 109 disponíveis, com ocupação de 60,93%; leitos clínicos pediátricos 11 ofertados, 9 disponíveis, com 18,18% ocupação ; UTI Adulto: 214 ofertados, 47 disponíveis, com ocupação de 78,04%; UTI Pediátrica: 10 leitos ofertados, 9 disponíveis, com 10,00% de ocupação.