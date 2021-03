Covid-19: 380.924 casos e 9.244 óbitos no Pará

A Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) informa que, nesta quinta-feira (11), o Pará atingiu a marca de 380.924 casos e 9.244 óbitos por covid-19 desde o começo da pandemia, em março de 2020. A Sespa confirmou mais 222 novos casos e 24 óbitos que ocorreram nos últimos sete dias. Em relação à subnotificação das prefeituras, o órgão estadual confirmou mais 1.506 casos e 49 óbitos ocorridos em dias anteriores. Portanto, somente nesta quinta-feira, foram confirmados mais 73 óbitos ocorridos em diferentes períodos no Estado.

A taxa de letalidade no Estado é de 2,43%. São 354.805 pacientes recuperados da doença. Há 1.703 casos em análise e 64.224 foram descartados.

De acordo com levantamento do Governo do Estado, a média de ocupação de leitos estaduais para pacientes de covid-19 por regiões no Pará é de 60.57% para 809 leitos clínicos e de 79.30% para 512 leitos de UTI.

A disponibilidade de leitos estaduais para covid-19 é de: leitos clínicos - de 809 ofertados, 319 disponíveis (ocupação de 60,57%); clínicos pediátricos - de 7 ofertados, 1 disponível (ocupação de 85,71%); UTI Adulto - de 512 ofertados, 106 disponíveis (ocupação de 79,30%); UTI Pediátrica - de 3 ofertados, 2 disponíveis (ocupação de 33,33%); UTI Neonatal - de 10 ofertados, 6 disponíveis (ocupação de 40%).