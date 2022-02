Covid-19: 300 mil doses de vacina da Pfizer para adultos chegam ao Pará

Mais 300 mil doses de vacinas contra covid-19 da Pfizer chegaram ao Pará na manhã desta terça-feira (08/02). Os imunizantes foram enviados pelo Ministério da Saúde, no modelo para aplicação em pessoas com 12 anos ou mais. Alguns municípios, como Belém, estavam com falta de doses e o problema agora poderá ser corrigido. Todos os 144 municípios receberão doses para reforçar o estoque.

Com a nova remessa, o Pará soma 14.688.810 doses de vacinas recebidas do MS desde janeiro de 2021, quando começou a vacinação contra a covid-19 no Brasil. Cada município, como informa a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), receberá um quantitativo proporcional à população. A distribuição do lotes deve começar até esta quarta-feira (09/02), após a conferência da carga recebida.

Rômulo Rodovalho, titular da Sespa, ressalta a importância da vacinação para o controle da pandemia e para redução dos casos graves e óbitos. "É evidente que os indivíduos vacinados correm menos risco de desenvolver a forma grave da covid-19 e morrer. Então vamos continuar incentivando as famílias a procurarem as unidades de saúde dos seus municípios para tomarem a vacina", argumentou.

O Governo do Estado, reforça o secretário, também tem orientado os municípios a melhorar as estratégias de vacinação, como escolher locais de grande circulação, realizando busca ativa da população de faltosos e ampliando horários da aplicação dos imunizantes nas unidades de saúde entre outras ações. "A Sespa tem atuado, inclusive, na linha de frente da aplicação das doses, mesmo sendo uma competência municipal. Nessas ações, o Estado já vacinou mais de 16 mil pessoas, percorrendo diversos municípios", afirmou Rodovalho.

Conforme a última atualização do Vacinômetro, o Pará havia recebido 13.909.740 doses de vacina do Ministério da Saúde, sendo 4.747.285 da AstraZeneca, 3.544.075 da CoronaVac, 5.401.770 da Pfizer e 216.610 da Janssen.

Do total de doses recebidas, 13.209.124 foram enviadas para os 144 municípios, tendo sido aplicadas 12.194.466 doses, sendo, 5.985.590 como 1ª dose, 5.510.364 como 2ª dose ou dose única e 698.512 como 3ª dose, o que corresponde a 80,15% de cobertura vacinal com a 1ª dose, 73,78% com a 2ª dose ou dose única e 9,35% com a 3ª dose.