Cosanpa anuncia suspensão de abastecimento em Ananindeua, Belém e Castanhal

A Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa) comunicou nesta terça-feira (5), por meio de suas redes sociais, que realizará interrupções temporárias no abastecimento de água em diversos bairros de Belém e da região metropolitana durante o mês de novembro. As suspensões são necessárias para a execução de serviços de manutenção nas redes de distribuição de água, informou a empresa estatal.

Nesta terça-feira (5), os bairros afetados em Belém foram Terra Firme, Canudos e Marco, enquanto em Ananindeua a interrupção ocorreu no Residencial Anita Gerosa. Segundo a Cosanpa, o restabelecimento do fornecimento de água nesses locais está previsto para o período noturno, com exceção do Residencial Anita Gerosa, onde o horário de retorno não foi informado.

A seguir, o cronograma das próximas interrupções previstas para esta semana:

Quarta-feira (6), a partir das 8h30: Castanhal - bairros Jaderlândia, Bom Jesus, Rouxinol e Oscar Reis, com previsão de retorno no período da tarde.

Quinta-feira (7), a partir das 8h30: Castanhal - bairros Milagre, Cariri e Pirapora, com previsão de retorno também para a tarde.

A Cosanpa orienta a população a fazer reserva de água e acompanhar os avisos sobre as manutenções, que podem causar transtornos temporários no abastecimento.