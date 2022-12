Corrida pelo fim da violência doméstica leva centenas de homens às ruas de Barcarena

A campanha do Laço Branco desse ano pretende colocar 400 homens nas ruas correndo pelo fim da violência contra a mulher. A corrida acontece dia 10 de dezembro, em Barcarena Sede, com saída do Ginásio José Batista dos Reis. A programação faz parte ainda dos 16 dias de Ativismo, campanha internacional que promove ações de conscientização contra a violência doméstica.

A corrida está em sua segunda edição e é planejada pela prefeitura de Barcarena, por meio da Coordenadoria de Políticas para as Mulheres, buscando alcançar o mesmo sucesso do ano passado.

“É um chamado específico para os homens, mostrando pra sociedade que existem homens que não compactuam com a violência contra a mulher e convidando outros a se unirem a favor da proteção e segurança de meninas e mulheres”, afirma Tânia .

Charles Magno, Assessor Administrativo da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer e Líder da equipe Primus Runners, participou da primeira edição e comemora o sucesso do esporte aliado às causas sociais. “Ano passado conseguimos ver que o público praticante da corrida de rua abraçou a causa. A corrida de rua passou a ter também esse engajamento social. A modalidade hoje no município é muito viva e atrai muitas pessoas, e através dela conseguimos abranger muitos temas. Me sinto privilegiado em participar ativamente e ver essa história acontecer”, declara o atleta.

Em Barcarena, a segurança pública reconhece a importância dos eventos de conscientização. “Fico muito feliz quando vejo um evento de esporte mobilizando a cidade como um todo debatendo sobre o tema. Nós sabemos que as mulheres são agredidas pelos homens e muitos deles companheiros, amigos, pais, irmãos e não tem como a gente não pensar na redução da violência sem trazer os homens pra esse debate. Então é fundamental que eles participem dessas campanhas”, conclui a delegada Sawana Resende, da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam).

Ainda com muitos desafios em relação à proteção de mulheres, Barcarena cresceu nos debates sobre o tema resultando em importantes avanços nos últimos anos. Com a implantação de órgãos como a Coordenadoria de Políticas para as Mulheres, Deam e mais recentemente a Patrulha Maria da Penha, a rede de proteção segue se fortalecendo. “Todo dia acordamos com um escândalo de violência contra uma mulher. É hora de darmos um basta nisso e precisamos da colaboração da sociedade”, desabafa Tânia.

Cerca de 400 homens são esperados na corrida pedindo o fim da violência (Divulgação/ Ascom/PMB)

Recentemente, em reunião com a rede de atendimento às mulheres o Delegado Mhoab Khayan, Superintendente Regional do Baixo Tocantins - 4ª RIS conduziu a reunião de formalização da Rede Pró-Mulher de Barcarena, ouvindo as demandas de cada órgão para a definição de estratégias formais e institucionais rumo aos avanços para a rede de atendimento. “Junto ao programa pró mulher estamos realizando reuniões periódicas para traçarmos estratégias no combate à violência contra a mulher”, reafirma.

Ações de educação também são permanentes, buscando eliminar a cultura do machismo. “Nossas agendas ao longo de todo o ano têm sido muito produtivas. Estamos nos munindo de empoderamento e nos despindo de preconceitos”, resumiu Tânia.

Delegacia das Mulheres em números

A Deam de Barcarena registrou no período de julho a novembro de 2021, 96 ocorrências de violência contra mulheres. No mesmo período do ano de 2022, o número de ocorrências subiu para 131. Para a Delegada Sawana os dados não significam necessariamente o aumento no número de violências, mas a confiança que as mulheres estão tendo em procurar a polícia civil. “O município vem em uma evolução, não digo para o fim, porque ainda é muito complexo, mas para a redução da violência”, frisou a delegada.