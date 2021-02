Seis pacientes do Amazonas morrem em decorrência das complicações da doença

Seis pacientes que vieram do estado do Amazonas para serem tratados da Covid-19 no Pará morreram em decorrência das complicações da doença, segundo confirmou a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa). Os enfermos estão sendo trazidos para a capital paraense desde o dia 18 de janeiro. Aqui, recebem acompanhamento médico no Hospital de Campanha do Hangar, em Belém.

No total, o Pará já recebeu 41 pacientes do estado vizinho em pouco menos de um mês. Os convalescentes foram encaminhados para a capital paraense depois da crise de superlotação nas instituições de saúde do Amazonas e de falta de oxigênio que atingiu a rede hospitalar daquela localidade, resultando em centenas de óbitos por asfixia desde janeiro.

Ao total, 17 pacientes do Amazonas já receberam alta médica. Até esta segunda-feira, 8, a Sespa informou que seis pacientes continuavam internados em Unidades de Terapia Intensiva (UTI's) e 12 estavam em leitos clínicos de enfermarias.

Além do Pará, cerca de 15 estados brasileiros como Maranhão, Rio Grande do Norte, Goiás, Paraná, Piauí, Paraíba, Ceará e Distrito Federal também receberam centenas de pacientes do Amazonas acometidos pela covid-19. Ao todo, o Amazonas já transferiu mais de 500 pacientes para outras regiões.