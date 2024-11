Coquetel de boas-vindas celebra a chegada do Festival LED em Belém

Um coquetel de boas-vindas foi realizado na noite desta terça-feira (26) no Hotel Quinta das Pedras, no bairro da Cidade Velha, em Belém, para marcar a chegada do Festival LED, que acontece pela primeira vez na capital paraense. O evento reuniu personalidades da comunicação; diretores do Grupo Liberal, entre eles a diretora comercial, Rose Maiorana; da TV Globo, como Cristovam Ferrara, de Valor Social; artistas locais, além de convidados especiais.

O Festival LED — Luz na Educação é uma iniciativa da Globo e da Fundação Roberto Marinho, com apoio da TV Liberal, Canal Futura e Sebrae. Inserido no Movimento LED, o evento busca fomentar práticas educacionais inovadoras que transformam vidas em todo o Brasil.

A programação oficial começa nesta quarta-feira (27) na Estação das Docas, das 9h às 20h, com entrada gratuita. O evento trará mais de 25 palestrantes, divididos em cinco grandes debates, envolvendo especialistas, educadores, artistas e empreendedores. Entre os destaques estão nomes como Fafá de Belém, Thaynara OG, Sandra Annenberg, Dona Onete, Milton Cunha, Poliana Abritta e Mítico.

Fernando Nascimento, superintendente da TV Liberal. Vinícius Volpi, diretor de programação da TV Liberal. Carnavalesco e apresentador da TV Globo, Milton Cunha. Dona Onete no Coquetel de boas-vindas ao Festival LED. Diretores da TV Liberal, afiliada Globo no Pará. Cristovam Ferrara, diretor de Valor Social da TV Globo. Alan Vale, diretor financeiro do Grupo Liberal.

Cristovam Ferrara, diretor de Valor Social da TV Globo, destacou a relevância do Festival LED para Belém, que será sede da COP 30. “A COP 30 abre nossos olhos para a gente ver, reconhecer Belém e toda a importância cultural. Importância para a educação brasileira. Nosso objetivo é chegar antes da COP 30, deixar um legado para depois e continuar promovendo esses eventos nos próximos anos. É reconhecer o papel da cultura paraense na educação brasileira”, afirmou.

O carnavalesco e apresentador da TV Globo, Milton Cunha, também destacou o potencial cultural da capital paraense. “Belém é um caldeirão cultural capaz de produzir uma cultura muito específica e rica. O LED lança luz sobre o conhecimento, sobre a didática de ensinar. É um olhar que sai do eixo sudeste e vem para Belém, mostrando como a sabedoria local pode inspirar novos modos de pensar e ensinar”, declarou.

Para Fernando Nascimento, superintendente da TV Liberal, o evento é especial por ser o primeiro Festival LED realizado fora do eixo Rio-São Paulo. “Das 128 afiliadas, somos a primeira a trazer o festival para outra região, valorizando o DNA do projeto, que visa instrumentalizar a educação no país”, afirmou.

Alan Vale, diretor financeiro do Grupo Liberal, ressaltou a importância de expandir a educação além dos limites tradicionais. “Esse evento transcende a sala de aula. Nossa expectativa é que ele traga bons frutos e que possamos repetir o projeto no próximo ano”, desejou.

Vinícius Volpi, diretor de programação da TV Liberal, destacou o impacto social do festival. “O LED não apenas mostra empreendedorismo, mas dá visibilidade à força das comunidades e favelas. Ele transforma histórias e inspira mudanças na sociedade”, pontuou.

Dona Onete, uma das atrações do evento, comentou sobre sua felicidade em participar do festival e o orgulho de representar o Pará. “Que bom que conseguimos furar essa bolha. Amanhã estarei na mesa, vou falar e cobrar, porque o Pará precisa ganhar o mundo. Já ganhamos, mas precisamos desbravar muito mais”, afirmou a artista.