Congresso debate centralidade da Amazônia diante dos novos fluxos globais

Às vésperas da COP 30, a edição 2024 do Congresso Confluências reúne, a partir de 17 de setembro, em Belém, pesquisadores, professores e estudantes para debates sobre o futuro da Amazônia diante dos novos fluxos globais. A abertura do evento terá a presença do antropólogo André Demarchi, da Universidade Federal do Tocantins (UFT), que ministrará a conferência “Amazônia epistêmica: contranarrativas indígenas para um futuro ancestral”. O encontro, aberto ao público, será realizado no Auditório D-200 da Universidade da Amazônia (Unama Alcindo Cacela).

Autor de “Metoro Kukràdjà: um Ensaio etnofotográfico sobre a estética ritual Mebengôkrê-Kayapó", pelo Museu dos Povos Indígenas (2015), Andre Demarchi é doutor em Antropologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e docente do Programa de Pós-graduação em Comunicação e Sociedade da UFT.

Tem realizado conferências sobre questões indígenas nas principais universidades brasileiras e em importantes centros de pesquisas internacionais, como a Universidade de Bonn (Alemanha), Brown University (EUA), Smithisonian Instituiton (EUA) e Vanderbilt University (EUA), além de ser vinculado a Plataformas de Antropologia e Respostas Indígenas à Covid-19(PARI-c), da Universidade de Londres (Inglaterra).

Esta é a 11ª edição do Confluências, o Congresso Anual de Comunicação, Linguagens e Cultura da/na Amazônia, realizado pelo Programa de Pós-Graduação em Comunicação, Linguagens e Cultura (PPGCLC) da Unama. Neste ano, a programação aborda o tema “Entre fronteiras e horizontes: diálogos e narrativas para o futuro amazônico” e conta, até o dia 20 de setembro, com conferências, mesa-redonda, apresentação de trabalhos em simpósios temáticos, seminário e lançamento de livros.

A segunda conferência do evento será realizada no dia 19 de setembro, às 19h, também no Auditório D-200 da Unama. O doutor em Ciências Sociais - Antropologia Social Romero Ximenes, professor associado do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Federal do Pará (UFPA), discutirá o tema "Império, crise global e a alternativa amazônica", propondo uma reflexão sobre a crise global contemporânea e o papel da Amazônia como alternativa sustentável para o futuro.

Segundo o professor Thiago Barros, coordenador do PPGCLC e presidente da comissão organizadora do evento, o Confluências tem o interesse em qualificar debates que apontem para novas expressões da relação sociedade-natureza e ofereçam caminhos para a construção de um futuro amazônico que contraponha impactos do neo extrativismo e atividades que intensifiquem a emissão de gases do efeito estufa. “É uma necessidade de compreendermos não apenas as implicações ambientais das mudanças climáticas na região, mas também como essas transformações afetam as tradições, o modo devida e a identidade cultural dos povos das diferentes amazônias”, destaca Barros.

O evento tem abordagem interdisciplinar, reforça o coordenador do PPGCLC, e tem como objetivo promover um diálogo enriquecedor entre pesquisadores, estudantes e demais participantes. Neste ano, inclusive, o congresso tem evento especial para estudantes de diferentes cursos de comunicação, a mesa-redonda “Expressões Amazônicas”, no dia 20 de setembro, às 9 horas, no Auditório David Mufarrej (Unama Alcindo Cacela), com a participação da artista visual e professora Amanda Modesto, do professor e pesquisador Hans Costa e do jornalista Alan Bordallo. Os participantes vão compartilhar experiências em suas áreas de atuação, como as artes, práticas culturais em festas de aparelhagem e relação da cidade de Belém com suas águas.

Serviço:

XI Confluências - Congresso de Comunicação, Linguagens e Cultura da/na Amazônia**Data: de 17 a 20 de setembro de 2024

Local: Universidade da Amazônia (UNAMA), Alcindo Cacela. Evento gratuito

Programação geral: Instagram:@ppgclcunama