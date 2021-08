Confira como será o cadastro para quem ainda não foi vacinado em Ananindeua

As pessoas que ainda não tomaram alguma das doses da vacina anticovid-19 em Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém, devem ficar atentas ao cadastramento que começa nesta quarta-feira (01). Logo cedo, a partir das 6h, esse público poderá oficializar, por meio do site da Prefeitura de Ananindeua, a pendência na imunização. Ainda não foi informado até quando esse cadastramento será estendido.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde de Ananindeua (Sesau), o objetivo desse procedimento é fazer um levantamento sobre quantos cidadãos do município ainda precisam receber alguma dose. Com esse número registrado, a gestão municipal vai entrar em contato com o Ministério da Saúde (MS) para solicitar o envio destas doses.

Como se cadastrar

Assim que acessar o site da prefeitura, o cidadão deve clicar em um espaço denominado "Cadastro para Vacinação Contra a Covid-19", onde é descrito o passo a passo do processo. Nessa área, estará disponível um formulário com a seguinte pergunta inicial: "Você deixou de tomar a vacina contra a covid-19 no município de Ananindeua?".

Embaixo dessa pergunta, o cidadão deve marcar a alternativa que diz se ele deixou de tomar a 1ª, a 2ª ou as duas doses. O formulário também solicita nome completo, CPF, número de telefone para contato, idade e bairro onde reside. Após esse preenchimento, o envio deve ser feito, de forma on-line, clicando na opção "enviar".

A Sesau explicou que não será necessário digitar nenhuma justificativa sobre o porquê de não ter tomado alguma dose. "O cadastro vai funcionar mais para que a prefeitura tenha esse termômetro sobre quantas pessoas ainda estão pendentes de vacinação com 1ª ou 2ª dose", detalhou a Secretaria, comentando que o cadastro dará um número aproximado sobre quantas doses ainda vai precisar receber.

Assim que o Ministério da Saúde enviar as doses do imunizante, a Prefeitura de Ananindeua fará o chamamento das pessoas cadastradas, como se fosse uma chamada para grupos remanescentes, para que procurem um dos pontos de vacinação munidos dos seguintes documentos: RG, CPF ou cartão SUS e comprovante de residência. Ainda não há data exata para essas chamadas.

Passo a passo para o cadastro:

1º acesse o site da Prefeitura de Ananindeua (www.ananindeua.pa.gov.br);

2º Preencha o formulário com seus dados;

3º Aguarde a convocação com o dia, horário e local para comparecer.

Obs.: A convocação para a vacinação só ocorrerá após o município receber as doses do imunizante.