Homem joga uma bacia no canteiro da Independência e leva bronca de outro motorista

No final da tarde desta sexta-feira (5), um vídeo publicado nas redes sociais mostra um motorista, que estava parado no trânsito, jogando pela janela de seu carro uma bacia no canteiro da avenida Independência, em Ananindeua.

Nas imagens do vídeo, o motorista que estava atrás, gravando, desce do carro para questionar a atitude imprudente do condutor da frente. Além de chamar a atenção do “porcalhão”, como está sendo chamado nas redes sociais, ele pega a bacia que estava jogada no canteiro e coloca de volta dentro do carro do motorista irresponsável.

A atitude está sendo elogiada nas redes sociais. Com emojis de palmas até a “Parabéns!”, “Ganhou meu respeito”, os internautas apoiam a ação. Um disse “Depois reclamam que a cidade está suja”. Já outra confessou, “Não tá fácil!”.