Concórdia do Pará recebe fórum para debater práticas de sustentabilidade e pautas ambientais

O município de Concórdia do Pará, nordeste paraense, recebe na próxima terça-feira (21) o 1º Fórum Regional de Sustentabilidade, que tem o objetivo de promover debates acerca de pautas sustentável e responsabilidade social. O fórum é uma iniciativa da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Concórdia do Pará (Semmac). A programação será das 7h30 às 17h, no Salão Paroquial da igreja São Pedro e São Paulo l, localizado na avenida Castelo Branco, bairro São Pedro. Os interessados em participar devem realizar inscrição on-line ou se inscrever no dia do evento.

Haverá palestras e mesas-redondas com momentos de discussões sobre meio ambiente e cidadania, trazendo perspectivas de um futuro sustentável do município e da região. O evento contará com a presença de autoridades e personalidades paraenses, além de representantes internacionais, empresários, entre outros. A programação também terá a participação da sociedade civil. O intuito é fortalecer o aprendizado e a participação da comunidade nos debates.

O secretário de Meio Ambiente do município, Marcos Amaral, enfatiza que realizar o fórum em Concórdia do Pará é sinalizar a todo o Estado o engajamento e a responsabilidade com a temática ambiental a nível local. “Sabemos que este tema é muito atual e que precisa ser cada vez mais debatido. Fazer em Concórdia do Pará é sinalizar para o Estado que estamos imbuídos nesta temática e, também, como forma de mobilizarmos os demais municípios para desenvolvermos essas atividades”, comentou Marcos.

“O evento será marcado por pautas importantes, uma delas: Implantação do processo de produção agro sustentáveis, estratégias importantes para gerarmos crédito de carbono de qualidade, mesas redondas para discutirmos esses temas e construirmos um caminho importante de um mundo cada vez mais sustentável”, detalhou o titular da pasta ambiental.

Elisângela Paiva Celestino, prefeita de Concórdia do Pará, também celebra a iniciativa, reforçando que o fórum pode multiplicar essa ação para além do território municipal. “O nosso município está de portas abertas para ideias inovadoras de temática ambiental. O que queremos realmente é provocar essa discussão com personalidades importantes e com a nossa sociedade”, afirmou a prefeita.

Programação de palestras

ESG E ODS, de que maneira impacta a gestão dos negócios - Palestrante: Fabiano Andrade - Gerente ER Capim - SEBRAE;

Sistemas Agroflorestais como iniciativa de gerar crédito de carbono de qualidade - Palestrante: Michinori Konagano;

Importância da floresta em pé - Palestrante: Carlos Henrique Santos (instituição De Ensino Do Canadá);

Estratégias de produção Agrosustentavéis - Palestrante: Professor Dr° Manoel Tavares De Paula (Uepa).

